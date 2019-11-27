Ermeni meşhur ressam Ayvazovski’nin tablosu açık artırmada 635 bin dolara satıldı

Dünyaca meşhur Ermeni ressam Hovhannes Ayvazovski’nin tablolarından biri İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen Christe’s açık artırmada 491 bin sterlin ya da 635 bin dolarla satıldı.

1873 yılında büyük dehanın çizdiği bu tablo Rus sanat eserlerinin açık artırması çerçevesinde satıldı.

Aleksandra Babko ve Margo Hovhannisyan tarafından organize edilen Rus sanat eserlerinin satışından toplam 15.5 miliyon dolar elde edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/Ermeni-ressam-Ayvazovski/170453

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