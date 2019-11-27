Diyarbakır Barosu: Cinayet Gasp Amaçlı

Geçtiğimiz salı günü (19 Kasım 2019) gece uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında yaşamını yitiren Güney Koreli Jin-wook Kim cinayetiyle ilgili olarak inceleme başlatan Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, olayın gasp amaçlı bir cinayet olduğunu misyoner cinayeti olarak nitelenemeyeceğini açıkladı.

Baronun konuyla ilgili yaptığı açıklamada Diyarbakır Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesindeki evine giderken evinin yakınlarında telefonunu gaspetmeye çalışan 16 yaşındaki katilin olayı uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiği ve Sulh Ceza hakimliği tarafından 21 Kasım’da tutuklandığı belirtildi.

iyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi, açıklamasında “yaptığımız incelemeler sonucunda eylemin misyonerlik faaliyeti sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir veriye ulaşılmamıştır.” dedi. Açıklamada

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin gizlilik kararı bulunan dosyanın takipçisi olacağı belirtilen açıklamada, “Bütün inançların bir arada yaşadığı şehrimizde böylesi üzücü bir hadisenin gerçekleşmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Jınwook Kım’in kederli ailesine ve Güney Kore halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz.” denildi.

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