24 Kasım akşamı Karaköy Getronagan Ermeni Lisesi ‘Öğretmenlerimiz’ başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Elda SASUN

Cemaat Vakıflar Temsilci Ofisi bu seneki sergi konusunu hocalarımız olarak seçti. Bu anlamlı sergide yıllarını eğitime adamış, hem azınlık hem de geniş toplumlara hizmet etmiş birçok öğretmen panolarda resimleri ve kendilerini tanıtan bir yazıyla anıldı. Cemaat Vakıflar Temsilcisi Moris Levi sergiyi tanıtan bir konuşma yaptı. Sonrasında Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ulusumuza, toplumumuza değer katan öğretmenlerin önemini vurgulayarak, bu anma gününü gerçekleştirenlere teşekkür etti. Tüm öğretmenler adına, salonda bulunan ve eğitime yıllarını veren Aram Hoca/Aram Kamburyan söz aldı. Bu duygusal gecede Prof. Selim Kaneti, Dr. David Markus, Dr. Yomtov Garti, Prof. Yuda Yürüm, Avram Galante, Rav David Asseo, Rav Nissim Behar, Prof. Moiz Eskenazi ve Prof. Jak Deleon gibi birçok isim anıldı. Büyük bir çoğunluğu artık aramızda olmayan bu kıymetli hocalarımız içinde Notre Dame de Sion’da matematik hocam olan hocaların hocası Mr. Garti’yi görmek, sayısız derslerimizi saygı ile hatırlamak ve anmak beni eskilere götürdü. Bu vesile ile Mr. Garti’mizin yanı sıra 50 sene bizlere ve St. Jozef’te matematik hocalığı yapan Henri Matalon’u da anmak istedim. Matalon’u dostu Yomtov Garti’nin kelimeleriyle anıyorum: “Henri Matalon için hocalık kutsal bir meslekti. Ebediyete intikal ettikten sonra bir insanın bu fani dünyada yalnız bıraktığı eserler kalır. Matalon’un dev eseri de yetiştirdiği öğrencilerden oluşmuştur.”

http://www.salom.com.tr//haber-112682-ogretmenlerimizi_andik.html

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