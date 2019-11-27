2300 kişi Türk Yahudileriyle tanıştı

Türk Yahudilerinin kültür ve geleneklerini; sunum, konser, sergi ve sohbetlere geniş topluma tanıtmayı amaçlayan Yahudi Kültürü Avrupa Günü’nde bu yıl rekor katılım yaşandı.

Dalia MAYA

2001’den beri…

Geleneksel olarak 19.su düzenlenen etkinlik, 24 Kasım Pazar günü 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogunda halka açık ve ücretsiz gerçekleşti.

Düğüne büyük ilgi

2300 kişiyi aşan katılımın sağlandığı gün boyunca en büyük ilgiyi Neve Şalom Sinagogundaki temsili dini düğün töreni ile 100’den fazla kişinin birebir sorularını yanıtlayan ‘Gelin Tanış Olalım’ çekti.

http://www.salom.com.tr//haber-112641-2300_kisi_turk_yahudileriyle_tanisti.html

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