10 ayda 40 binden fazla yabancı turist Karabağ’ı ziyaret etti

2019 yılının Ocak – Ekim döneminde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’ni 40.097 turist ziyaret etti.

Artsakh Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı’nın turizm idaresi başkanı Artak Grigoryan’ın paylaştığı verilere göre, ülkeyi ziyaret eden yabancılardan 19.568’i Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkelerinin, 20.529’u ise ABD, İtalya, Fransa gibi diğer ülkelerin vatandaşlarıydı.

Böylece, bu yılın ilk 10 ayında, 2018 yılında kaydedilen toplam turist sayısına göre yüzde 48 artış yaşandı: geçen yıl Artsakh’ı 27.089 yabanci turist ziyaret etmişti.

Milli İstatistik Servisinin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Artsakh’ı ziyaret eden yabancıların yüzde 41.2’si ülke hakkında kendi akrabalarından öğrendi, yüzde 24.9’u daha önce buraya gelen turistelrden, yüzde 11.4’ü ise internetten bilgi edindi. Tatil için Artsakh’ı tercih edenleri özellikle ülkenin doğal güzellikleri ve tarihi ve kültürel zenginlikleri ilgilendiriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/Karabağ-turizm/170399

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