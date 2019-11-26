Türkiye’nin inanç gözdeleri

Umut ERDEM

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, ‘İnançların Anayurdu Türkiye’ başlığıyla hazırladığı tanıtım broşürü ülkenin 18 inanç gözdesini belirledi. Broşürde, dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe’den Hazreti Nuh’un gemisiyle karaya çıktığı Ağrı Dağı’na ve Hıristiyanlığın ilk kilisesi olan Aziz Petrus Kilisesi’ne kadar inanç tarihinin önemli eserlerine yer verildi.

Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği 60 sayfalık broşürün önsözünde, Türkiye’nin inançların beşiği olduğu gerçeğinin arkeolojik kazılar ve bilimsel araştırmalarla her geçen gün daha da güçlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

GÖBEKLİTEPE EN ÇARPICISI

“Atalarımızın henüz sığınacakları konutları dahi yapmadan önce dini yapılar inşa ettiklerini ortaya çıkaran ve böylece şimdiye kadar tarih sayfalarında yer eden bilgilerin bir kez daha gözden geçirilmesine neden olan Göbeklitepe yakın tarihli bu keşiflerin en çarpıcısı. Türkiye’nin hemen her noktasında farklı dinlere ait kutsal mekânları görmek mümkün. Hazreti İbrahim’in yaşamını geçirdiği topraklar. Hazreti Nuh’un gemisiyle karaya çıktığı Ağrı Dağı, Hıristiyanlığın ilk kilisesi olan Aziz Petrus Kilisesi, tüm dinlere ve inançlara büyük bir hoşgörü ile kucak açan Mevlânâ’nın türbesi, İslam mimarisine özgün katkılar sağlayan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eserleri ile İslam azizlerinin mezarları Türkiye sınırları içerisinde ziyaret edebileceğiniz kutsal mekânlardan yalnızca birkaçı. Bu broşür, Türkiye’nin çok geniş ve zengin inanç haritası içinden seçilmiş az sayıda örneği içeriyor.”

Mevlânâ Türbesi ve Müzesi (Ne olursan ol yine gel): Anadolu topraklarında hoşgörü anlayışını en güzel yansıtan kişilerden biri Mevlânâ Celaleddin Rumi’dir. Mezarının yer aldığı Yeşil Türbe, Konya’nın en ünlü yapısıdır.

HOLLYWOOD FİLMLERİNE KONU OLDU

Broşürde yer alan inanç merkezleriyle ilgili şunlar söylendi:

Ağrı Dağı (Hz. Nuh’un Gemisi’nin sığınağı): Hollywood’un büyük bütçeli filmlerine ve çok satan kitaplara konu olan Büyük Tufan Efsanesi herkes tarafından bilinmekte. Hz. Nuh’un tüm canlıları tufandan kurtarmak için inşa ettiği gemisinin karaya oturduğu iddia edilen yerlerin ikisi de Türkiye’de.

Şanlıurfa (Peygamberler diyarı): İnançların doğduğu ve peygamberlerin yaşamlarını geçirdikleri, birçok dinin kutsal saydığı mekânlara sahip. Bu yönüyle dünya üzerindeki en kutsal kentler arasında. İnanışlara göre insanlığın iki kez doğduğu bir kent.

Aziz Petrus Kilisesi (Tarihteki ilk kilise): Hatay’da Hıristiyanlar açısından en kutsal yapı ‘dünyanın ilk kilisesi’ olan Aziz Petrus Kilisesi. 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından hac yeri ilan edildi.

NOEL BABA’NIN YAŞADIĞI TOPRAKLAR

Demre ve Patara (Noel Baba’nın yaşadığı topraklar): Noel Baba’nın doğduğu ve yaşamını geçirdiği yerlerin tamamı Türkiye’de yer alır.

Kapadokya (İlk Hıristiyanların izleri): İlk Hıristiyanlar, dinlerinin henüz yasak olduğu Roma İmparatorluğu hâkimiyetinin son yıllarında Kapadokya’ya gelerek kendilerine gizlice ibadet edebilecekleri mekanlar yapmışlardır. Tüf arazileri yontarak yaşam alanları oluşturdular.

İstanbul (Kutsal emanetlerin muhafızı): Hz. Muhammed’in günümüze gelebilen giysilerinden dünyada yalnızca iki tane var ve bunların ikisi de İstanbul’dadır.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiyenin-inanc-gozdeleri-41382465

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...