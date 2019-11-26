Türkiye insanlık ettikçe Ermeni kinleniyor

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Türkiye, tarih boyunca yakın dostluklar ve iyi ilişkiler kurduğu Ermenilerle ilgili bazı sorunların çözümü adına reformlarına devam ettikçe, Haçlı Batı’nın başını çektiği şer şebekeleri nifak tohumları ekiyor. Haçlı güdümündeki Ermenistan ise kindar tutumundan vazgeçmiyor.

Faruk Arslan

Türkiye’ye diz çöktüremeyen Batılı ülkelerin baskı ve şantaj aracına dönen 1915 yılındaki Ermeni tehcirini gündemine alan ABD Senatosu’nun girişimi başarısız kalırken, günümüze kadar 29 ülkenin 49 kez Türkiye aleyhine Ermeni hadisesini kaşıma çabası, Türkiye’nin kararlı duruşu ve insan odaklı yürüttüğü çalışmalarla etkisiz bırakıldı.

Batı’nın ‘Ermeni’ sopası

20’nci yüzyılın başlarında büyük asayiş bozukluklarına imza atan Ermeni vatandaşları, 1915 yılında tehcir edilerek farklı bölgelere intikal ettirilmişti. O süreçte yaşanan karşılıklı olayları da malzeme olarak kullanan Batı, “Ermeni Soykırımı” yalanıyla hem Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışıyor. ‘Ermeni soykırımı’ yalanı ile ilgili bugüne kadar Türkiye aleyhinde 29 ülke 49 kez parlamento kararı çıkardı.

Türkiye nifakın değil insan onurunun tarafında

Türkiye’nin tarih boyunca yakın ve dost ilişkiler kurduğu Ermenilerle ilgili bazı sorunların çözümü adına reformlarına devam ettikçe Haçlı Batı’nın başını çektiği şer şebekelerinin nifak tohumları ekmesi dikkat çekiyor. Hiçbir tarihi gerçekliğe dayanmayan kararlara rağmen, Türkiye hem 1915 olayları hem de Ermeni vatandaşlarla ilgili köklü reformlarını sürdürüyor.

İşte Ermenilere verilen haklar

Ülkemizde hayatını sürdüren Ermeni kökenli vatandaşların hak ve hukukunu güvence altına alan Türkiye, özgürlük alanını Batılı ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde genişletiyor. Türkiye’nin 2002 yılından itibaren Ermeniler için gerçekleştirdiği reformlardan bazıları şöyle kayıtlara geçti:

-2003’te özel bir şirkete Yerevan-İstanbul uçak seferi için izin verildi.

-2007’de Van’daki tarihi Akdamar Surp Haç Ermeni Kilisesi restore ederek anıt müze olarak hizmete açıldı.

-2010’da Ermeni Kilisesi’nde her yıl ayin yapılabilmesinin önü açıldı.

Ermeni okullarına ücretsiz kitap

–Milli Eğitim Bakanlığı, Ermenice ders kitapları hazırlayarak Ermeni okullarındaki öğrencilere ücretsiz dağıttı.

Ayin özgürlüğü

-2011’de Ortadoğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 32 yıl sonra ayine açıldı.

-İstanbul Kumkapı’daki Vortvots Vorodman Kilisesi açıldı.

-2014’te azınlık okullarına maddi yardıma başlandı.

PKK yaktı, Türkiye onardı

-2015’te PKK’nın çukur terörüyle tahrip ettiği Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin onarımını Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekleştirdi.

-2015’te Ermeni okullarında eğitim gören öğrencilere, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında Hristiyanlıkla ilgili sorular ilk kez Ermenice soruldu.

Araziler Ermeni STK’lara

-Bazı Ermeni kuruluşlara “vakıf” hüviyeti verildi. “Vakif” hüviyeti verilen başlıca Ermeni kurumları, “Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı”, “Beyoğlu’ndaki Sakızağacı Ermeni Katolik Surp Astvazazin Kilisesi Vakfı” olarak kayıtlara geçti.

-İstanbul Tuzla’da yetim Ermeni çocukların yetiştirildiği bir kamp olarak hizmet veren Kamp Armen arazisi Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’na iade edildi.

-Ermeni Cemaati Vakfı’na 400’den fazla gayrimenkul iade edildi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ermenilerin ellerindeki arşiv belgelerini uluslararası hukukçulara açma çağrısında bulundu, ancak Ermeniler buna yanaşmadı. Erdoğan, 2014 yılında da 1915 tehcirine dair taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajı Doğu ve Batı Ermenistan lehçeleri dahil 9 dilde yayımlandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiye-insanlik-ettikce-ermeni-kinleniyor-957673.html

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