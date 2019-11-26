N.Pashinyan: Ermenistan’ın Yargı sisteminde köklü değişiklikler yapılmalı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, insan haklarının korunmasında bir dizi sorunları görüyor. Armenpress ajansı haberine göre konuyla ilgili Başbakan Nikol Pashinyan, bugün Parlamentodaki İnsan Hakları Savunucusu Kurumunun faaliyetlerinin 15. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen iki günlük uluslararası konferansın açılışında bir konuşma yaptı.

Pashinyan şu açıklamaları yaptı: “Ermenistan Cumhuriyeti kuşkusuz demokratik bir ülke, ancak şimdi bunu kurumsal olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda kesinlikle ilerleyeceğiz. Öncelikli görevimiz bağımsız bir yargıya sahip olmak. Kontrol altında olan Yargı sistemine prensipsel olarak karşıyız. Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki Yargı sistemi, tamamen bağımsız olması için aşağıdan yukarıya doğru köklü değişikliklerden geçmelidir.”

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