Gomidas Vartabed’in Heykeli Özel Bir Törenle Açıldı

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nde, 23 Kasım 2019, Cumartesi, saat 16:00’da, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın talimatları ve katılımlarıyla, GomidasVartabed’in heykeli özel bir törenle açıldı.

2016 yılında Patrikhane bahçesine yerleştirilen, resmî açılışı ise 23 Kasım cumartesi günü gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe Patriklik ruhbanları ve pederleri katılım gösterdiler. Törene Sarkis Külegeç ve arkadaşları, Getronagan Lisesi müdürü Silva Kuyumcuyan önderliğinde öğretmenler ve öğrenciler, yöneticiler, hayırseverler ile kültür sever bir topluluk katıldılar. Tören, Getronagan Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan tanınmış sanatçılardan Boğos Çalgıcıoğlu, törenin gerçekleşme amacını açıkladı. Daha sonra, öğretmenlerden Diana Bulduk, Gomidas Vartabed’in biyografisini sundu. Öğrenciler, Vartabed’in heykeli önünde şiirler okudular ve dans gösterisi sundular. Bu anlamlı günde, tanınmış müzik sanatçısı Artür Bağdasaryan da Gomidas Vartabed’ in eserlerinden bir kaçını seslendirdi. Tören “Anlıreli zankagadunı” (susmayan çan sesi) eseri ile son buldu.

Tören sonunda, Sarkis Külegeç bir konuşma yaptı ve Gomidas heykelinin açılış törenini düzenlediği için Episkopos Sahak Maşalyan’a özellikle teşekkür etti. Bu törenin Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. Yılında gerçekleşmesi de ayrı bir öneme sahipti. Bu vesileyle heykeli tasarlayan Erol Sarrafyan’a, kaide tasarımını gerçekleştiren Vazken Barın’a ve kaidenin mermerini bağışlayan Yetkin Berberoğlu’na teşekkür etti.

Kapanış konuşmasını yapan Değabah Episkopos Sahak Maşalyan, Gomidas Vartabed’in uluslar arası çapta üne sahip bir sanatçı olduğunu belirterek şöyle dedi: “Patrikhane bahçesinde bulunan bu heykel, bizler için çok özel bir öneme sahip. Çünkü eminiz ki burayı ziyaret eden herkes, ona yaklaşacak ve hayata dair önemli bir mesaj bulacak. Heykelin tasarımcısı Erol Sarafyan, Gomidas Vartabed’i ustaca betimlemiş. Fakat ben özellikle Vartabed’in ellerine dikkat ettim, çünkü baktıkça onun usta bir koro şefi edasıyla bizleri yönettiğini hissediyorum. Çokları Gomidas’ın sadece bir koroya ölçü verdiğini düşünebilir, fakat Gomidas cemaat yapımızın harmonisini bize hatırlatıyor ve ölçüleriyle bizleri daha da cesaretlendiriyor. Bugün bir kez daha ruhani ve kültürel değerlerimizi hatırlatan bu öğretiyi fark ettik.”

Episkopos Maşalyan sözlerinin sonunda, Sarkis Külegeç’e ve Erol Sarrafyan’a, Patriklik Makamı’na kattıkları değerden dolayı teşekkür etti. Bu vesileyle Getronagan Lisesi müdürünü, öğretmen kadrosunu, öğrencilerini tebrik etti. Patriklik Kalem Müdür Başrahip Tatul Anuşyan’a, Artür Bağdasaryan’a ve Boğos Çalgıcıoğlu’na da teşekkür ederken, Patrikhane’nin benzer kültürel faaliyetlere ilerleyen zamanlarda da ev sahipliği yapmasını diledi.

Tören sonunda, katılımcılar onuruna bahçede kokteyl verildi.

http://haber.sat7turk.com/gomidas-vartabedin-heykeli-ozel-bir-torenle-acildi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...