Ermeni trompet sanatçısı uluslararası yarışmada birincilik kazandı

Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrasının trompet sanatçısı Hayk Gurgenyan Bulgaristan’da düzenlenen Trompet sanatçılarının 10’uncu uluslararası yarışmasında birinci oldu. Hayk Gurgenyan birinciliği farklı ülkeleri temsil eden 12 müzisyenlerle yarışma sonucunda elde etti.

Ermeni trompet sanatçısı yarışmanın oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştiğini ifade ederek jürinin de ünlü sanatçılardan oluşturulduğunu belirtti.

Hayk Gurgenyan bu tip yarışmaların kendisine büyük tecrübe, yeni tanışıklıklar, yeni imkanlar kazandırdığını dile getirdi.

Ermeni genç sanatçı 2017 yılından beri Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrasında yer alıyor. Trompet için yazılan eserler arasında Frantz Joseph, Joseph Haydn ve Alfred Desenclos’un yazdığı eserlerine öncelik veriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/26/Ermeni-trompet-sanatçısı/170383

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