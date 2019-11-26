Ermeni gençleri konuşuyor

Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş’in, 2016-2017 yılları arasında İstanbul’da yaşayan Ermenilerle görüşmelerine dayalı kitabı ‘Arayış İçinde Bir Kuşak: Günümüz İstanbul’unda Ermeni Lisesi Mezunu Gençler’ Libra etiketiyle raflarda

Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş’in, İstanbul’da 2016-2017 yıllarında yaşan, Ermeni okullarında okumuş ve Ermenilerin yoğun yaşadığı mahallelerde büyümüş olan 18-30 yaş arasındaki gençlerle görüşmelere dayanan, ‘Arayış İçinde Bir Kuşak: Günümüz İstanbul’unda Ermeni Lisesi Mezunu Gençler’ isimli kitap Libra Kitap etiketiyle raflarda.

‘Yaralar kapanır ama nasıl kapanır?’

Hrant Dink cinayetinden, Er Sevag Balıkçı cinayetine kadar Ermeni gençlerin; mekan, hafıza, kimlik ve gelecek kaygılarının yer aldığı kitabın arka kapağında ise şu sözler yer alıyor:

Bu kitap 2016-2017’de, İstanbul’da yaşayan, Ermeni okullarında okumuş ve Ermenilerin yoğun yaşadığı mahallelerde büyümüş olan 18-30 yaş arasındaki gençlerle görüşmelere dayanmaktadır. Ermeni toplumunu kimlik mücadelesi vererek dışarıya açan öncüleri izleyerek büyümüş olan bu gençler Hrant Dink suikastine, Er Sevag Balıkçı cinayetine, Ermenilere karşı medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılan saldırılara da şahit oldular. Eğer bir gün, bir gencin “Bazı yaralar kapanır, ama nasıl kapanır?” sorusunun cevabı beraber inşa edilmeye karar verilirse; bu toprakların gençleri, Kavafis’in dediği gibi; “Başka diyarlara, başka denizlere” gitmeyi düşünmezler; “Hep aynı kente” varacaklarını bilseler bile. Şimdi sözü; bu kentin gençlerine bırakma zamanı…

KÜLTÜR SERVİSİ

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