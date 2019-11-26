Efsanevi Ermeni kadın istihbaratçı 93 yaşında dünyaya gözlerini kapattı

Efsanevi Ermeni istihbaratçı Gohar Vardanyan, 93 yaşında Moskova’da hayatını kaybetti. Acı haber, Rusya’da Ermenistan Büyükelçiliği tarafından duyuruldu.

Gohar Vardanyan ile eşi Gevorg, Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin, 1943 yılında Tahran’da yapılan görüşmenin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadı. Stalin, Roosevelt ile Churchill’e karşı düzenlenen suikast girişimleri, onların çabalarıyla önlendi.

Gohar Vardanyan’ın eşi Gevorg, 2012 yılında vefat etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/26/Ermeni-istihbarat-Gohar-Vardanyan/170294

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