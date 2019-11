AK Parti’li Gündoğdu, Karabağ’dan Minsk’e Seslendi: ‘Karabağ, Azerbaycan’ın topr – Ordu haber

<div class=”htdisc-box-2″>***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.*** </div>

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ bölgesinden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) çerçevesinde oluşturulan bir Minsk Grubu ülkelerine ‘Karabağ Azerbaycan’ın öz toprağıdır, Ermeni işgali sona ermeli’ çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli ile Karabağ’da çatışmaların yaşandığı Muğanlı köyünü ziyaret eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ‘Karabağ’daki Ermeni işgalinin sona ermesi ve Azerbaycan’ın öz topraklarına kavuşması için, mücadeleye siyasi olarak sonuçlandırılmalıdır.’ dedi.

Gündoğdu’dan Minsk Grubu ülkelerine Karabağ çağrısı

Milli Kahraman İbad Hüseyinli ile Karabağ bölgesine giderek açıklamalarda bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve bir milyon Azerbaycanlının yurtlarından edildiği bir bölge olduğuna dikkat çekti. Kalabalığa seslenen Gündoğdu, şöyle konuştu: ‘Şu an burada yaşan sizler bu toprakların bekçiliğini ve korumasını yapıyorsunuz. 1988’de Rusların da desteğiyle oldu bitti ile işgal edilen bu topraklar öz be öz sizin vatanınızdır. İşgal sırasında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından toplu katliamlar gerçekleştirilmiş ve çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce kişiye işkence edilmiştir. Minsk Grubu ülkeleri işgal altında olan Azerbaycan topraklarının iadesi için görüşmelere başlamalı ve nihayetlendirmelidir. Karabağ Toprakları Azerbaycan’ın öz toprağıdır. 1915 üzerinden senaryolar yazarak, hayali suçlamalarla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde baskı kurmak isteyenler var. Ermenistan’ın yaptığı Hocalı soykırımını kimse unutmadı. Hocalıyı görmezden gelip, 1915 üzerinden yalan iddialarda bulunanlar ve bunlara destek verenler ikiyüzlüdür. Bizim arşivlerimiz sonuna kadar açık. Ama Ermenistan kendi arşivlerinden dahi korkuyor ve belgeleri ortaya koyamıyor. Ama Karabağ bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Karabağ’daki işgalin son bulması için Minsk Grubu ülkelerine çağrıda bulunuyorum. Bir an önce Karabağ topraklarını öz evlatlarına teslim edilmesi için karar verin.’ diye konuştu.

Kahraman Hüseyinli’den teşekkür

Karabağ işgali sırasında Ermenistan’a karşı mücadele eden Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, ziyareti ve desteklerinden dolayı Metin Gündoğdu’ya teşekkür ederek ‘Türkiye’den sizler gibi büyüklerimizin gelerek Karabağ’ı ziyaret etmesi bizlere büyük gurur veriyor. Biz bir millet, iki devletiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve sizlere teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

