Ermenistan’ı temsil eden kayak sporcuları üç tane madalya kazandılar

Ermeni kayakçılar 2019-2020 dönemine başarılı bir şekilde giriş yaptılar. Finlandiya’nın Saariselka şehrinde düzenlenen Uluslararası Kayak sıralama yarışmasında Ermenistan’ı temsil eden kayak sporcuları 3 adet madalya kazandı.

Erkekler 10 km klasik kategorisinde Tadevos Poğosyan birinciliği kazanırken Mikayel Mikayelyan ikinci sırada yer aldı.

15 km serbest kategorisinde ise Mikayel Minaysan birinci oldu, Tadevos Poğosyan da 6’ıncı sırada yer aldı.

Bayanlar 5 km klasik kategorisinde Katya Galstyan 7’inci, 10 km serbest kategorisinde ise 10’uncu sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/25/Ermenistan-kayak/170131

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