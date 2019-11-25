Ekrem İmamoğlu skandal ismi danışman yaptı! Ufuk Uras detayı dikkat çekti

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CHP’nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde TSK müdahalesine sert eleştiriler getiren Ufuk Uras’ın eşi Zeynep Tanbay’a İBB’de görev verdi.

Dansçı Zeynep Tanbay, İBB’ye profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ufuk Uras’ın eşi olan Tanbay, “Kimse bana ne mutlu Türk’üm diyene dedirtemez” sözleriyle tepki çekmişti.

Uzun süre ABD’de kalan Zeynep Tanbay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti vermeye başladığı öğrenildi.

Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde TSK müdahalesini eleştiren dansçı Zeynep Tanbay, “Kimse bana ne mutlu Türk’üm dedirtemez” sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

Tanbay’ın tepki çeken paylaşımları

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-skandal-ismi-danisman-yapti-ufuk-uras-detayi-dikkat-cekti-957296.html

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