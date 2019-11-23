YEDİ KİLİSELERİ TURİZME KAZANDIRMAK İÇİN 9 ÖNERİ

Anadolu coğrafyasındaki Yedi Kiliselerin inanç turizmine gerçek anlamda kazandırılması gerektiğini belirten Yazarımız Kemal Şendikici; çarpıcı uyarı ve önerilerde bulunuyor..

23 Kasım 2019 Cumartesi – Kemal ŞENDIKICI-turizmhaberleri.com-Izmir

Anadolu daki Yedi kiliseler turundan, döneli birkaç saat ya oldu ya olmadı. Yazmak istedim… Çünkü;

Bu özel rotanın, Anadolu nun en önemli fakat dünyaya belki de en az tanıtılan, dinsel, kültürel ve tarihsel bir destinasyonu olduğunu yıllardır düşünenlerdendim ve hala öyle düşünüyorum. İnanan çoğunluk açısından, dünyanın en büyük dini olan Hristiyanlığın belki de en önem verdiği 7 vahyin gönderildiği, 7 tarihsel kilisenin,7’sine de Anadolu topraklarında sahibiz.

Ama dini turizmi açısından bu kutsal tarihi armağanı ne kadar kullanabiliyoruz; bence tamamen doğru düzgün kullanamıyoruz.Bugün Hristiyanlığın doğduğu yerler olan Kudüs, Beytüllahim, Ürdün veya Katolik merkez olan Vatikan kutsal toprakları nasıl dini turizm açısından bir değer taşıyorsa ve hak ettiği maddi ve manevi değerleri görüyorsa Anadolu nun batı bölgesinde bulunan 7 kiliseler ne yazık ki tam anlamıyla bana göre turizme kazandırılmadığı için bu değeri görmemektedir.

Yedi kiliseler turunun uzmanı olan yerli ve yabancı acente, yazar, tarihçi ve dini tur yapan rehberleri tenzih ederek söylüyorum. Bu önemli dini tur rotası, özellikle gerek sözlü ve yazılı basında, internette yeteri kadar işlenmemektedir.



Google veya Youtube da yedi kilise hakkında çok dilde görsel bilgi, belgesel Türkçe olarak bile bulmak oldukça zor gerçekten.

Hoş! Gaziantep Zeugma mozaiklerini teker teker güzelce anlatan İngilizce dışında yapılmış bir video tanıtım filmi var mı ki? Sorarsanız o da yok derim.

Çok zor mudur? Dünya çapındaki mozaiklerin üzerine zaten tanımlanmış olan mitolojik hikayeleri seslendirip canlandırmak, ilgilenenlere kültür ve tarihi ulaştırmak çok mu zor bilemiyorum ama yapan yok henüz.

Yedi Kiliselerin neden Türk turizmine gerçek anlamda kazandırılmasını gerekliliğini anlatmadan önce bu Yedi kiliselerin Hristiyanlar tarafından neden çok önemli olduğundan söz etmek isterim.

Öncelikle dini liderin, adı St. John the Avangelist tir, Hz İsa peygamberin havarilerinden biridir. Hz İsa nın çarmıha gerilmesinden hemen sonra, Hz İsa ya söz verdiği gibi Hz Meryem i en güvenli olan yer Efes e getirmiş ve Selçuk Bülbül dağı eteklerinde onu koruma altına almıştır.

Ayrıca, Anadolu da misyonerlik yapmayı sürdürmüş, Efes te özellikle, erken Hristiyanlık döneminin kutsal önderlerinden biri olmuştur. Buradaki, misyonerlik faaliyetlerinden dolayı bir süre Efes tepelerinde zindanda tutulduktan sonra bugün Yunan adalarından biri olan Patmos a sürgüne gönderilmiştir ve orada kaldığı sürede Anadolu ya 7 vahiy şeklinde mektup yazar. Aslında Havari Yahya; İsa nın vahiylerini Anadolu ya gönderir.



St. John diğer adıyla Aziz Yuhanna, İsa nın kendisine görünmesi ile ondan gelen mesajları spritüel olarak ne gördüyse vahiy şeklinde yedi adet mektup olarak yazar ve bu vahiyleri Roma dönemine ait yedi önemli büyük pagan yerleşim bölgelerine deniz aşırı gidebilen ulaklarla gönderir.

Bazı Hristiyan azınlığın, dinlerini zor şartlarda yaşadığı, pagan yönetimi altındaki güçlü ve zengin şehirler sırasıyla bugün ki ; Efes (Ephesos)(Selçuk) ,İzmir (Smyrna) Bergama, (Pergamon), Salihli(Sardes), Alaşehir(Philadelphia), Denizli (Laodicia), Akhisar (Thyateira)dır.



İncil yazarı olan ve yükselişi simgelediği için sembolü kartal olan Aziz Yuhanna ya ait mektuplar daha sonra tüm Hristiyan dünyasında kıyamet bölümünü de içerdiği şekliyle ‘Yeni Ahit olarak tanımlanacaktır.

Yuhannes, Hz İsa nın yaşlanma nedeniyle eceliyle ölen tek ve Anadolu da en son kalan ve ölen havarisidir. Diğer havariler çeşitli işkence ve ölümlerle hayatlarını kaybederek şehit mertebesine yükselmişler.



Sözün özü, tüm bu bilgilerden yola çıkarak Anadolu da, çok büyük bir dini hazinenin üzerinde yaşadığımız kuşku götürmezdir.

Yaşadığımız topraklar birçok tarih ve dini barındırır ve Atatürk Türkiye sinde diğer din ve inançlara saygılı olmayı çoktan öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hoşgörüsüz turizm olmaz, olamaz. Turizmci her dine ve her ırka eşit mesafede saygılı olmak zorundadır.



Bu bağlamda nasıl bir Türkiyeli Müslüman, Mekke ye gitmek adına büyük paralar harcamak istese de, kura beklemek zorunda kalıyorsa buraya yoğun bir Hristiyan hacılar potansiyelini çekmek çok zor olmasa gerek.

Çünkü onların da kutsalı bu topraklarda sayılıyor.

7 kilisenin, bulunduğu şehirler günümüzün, İzmir Manisa ve Denizli illeridir ve bu illerdeki turizm il müdürlükleri, belediye ve valilik, acaba yedi kiliseleri yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda nasıl ve ne kadar çok tanıtıyor?

Yaklaşık 20 senedir 7 kilise turu yaparım ve gittiğim her kilise rotasında, Denizli Laodikya kilisesi ve St. Philip mezarının ortaya çıkarılması dışında, herhangi bir yenilik ve kazanım göremedim diyebilirim.

Farklı din ve inançta olsa bu gelen dindar insanlara dinlerine verdiğimiz saygı ve değeri gösterecek maddi ve manevi hiç çabamız yok hiç olmadı.

Ne bir dini mekan havası veren bir tanıtım bilgisi var, ne de vahiylerin yazılı olduğu bir levha var..

7 kilise turizmine, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak mı diyoruz o halde.

Bu kiliselerin olduğu yere bir rahip veya bir din görevlisi atamak çok mu ütopya olur acaba?

Müslümanlığımızı mı zedeler? Yoksa bu dindar insanlara dostça yaklaşmış olmaz mıyız?

Bir toplantı salonu veya bir kilise odası çok mu olur?



Turizm için, Hristiyanların kutsal günlerinde yani Easter, Christmas veya 15 Ağustos Meryem Ana nın göğe alınması yortusu gibi özel günlerde Yedi kiliselere davet etmeliyiz koşarak geleceklerdir eminim.

Yedi kiliselerin Müslüman topraklarda olması bir sürgün teması anlamına geldiğini sanmıyorum ve bu hissi hiç onlarda fark etmedim ama şu bir gerçek ki hacı olmak açısından onlar için her Yedi Kiliseden biri kutsaldır.

Peki, bu Hristiyan hacıların Anadolu da kendilerini özel hissetmeleri için neler yapılabilir?

1 Yedi kiliselerin olduğu her noktaya bir ibadet noktası yapılabilir. Bir dua odası mesela.

2 – O kiliseye ait olan St. John dan vahiyler, saygın ve kalite bir levha üzerine yazılabilir.

3- Tanıtım amaçlı görsel tarihi dini belgesel odaları yapılabilir.

4_Yedi kiliselere ait hediyelik eşya ve kitap kalitesi ve örnekleri artırabilinir. Bu konuda Meryem ana müzesindeki hediyelik eşya dükkanının çok başarılı olduğunu düşünüyorum

5- Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda, dinler tarihi uzmanı ve çok dil bilen kişiler görevlendirilmedir.

6- Hristiyan ülkelerdeki kiliselere ait dini kanaat önderleri, dini basına yakın gazete ve dergi köşe yazarları davet edilmelidir.

7- Aziz Yuhanna ve Yedi kilise rotası özellikle internette bakanlık tarafından birçok dile çevrilmiş bir belgesel film ile tanıtılmalıdır.

8-Rehber meslek örgütleri, özellikle genç mezunları bu alanda uzmanlaştırmalıdır.

9- Yedi kiliselerin bulunduğu il ve ilçelerde St John ve erken Hristiyanlık hakkında seminerler ve kültür festivalleri hazırlanırsa bu aktiviteler birçok dindar Hristiyanı Türkiye ye çekebilir.



Lafın özü, yıllar öncesi, 1955 lerde Nuh un gemisinin Ararat dağından görüldüğü Amerikan basınında yer alınca burada turizm yapmaya ilk niyetli olan kişi Walt Disney in ta kendisi olmuştur.

Bu ileri görüşlü adam, buradaki dini ve tarihi potansiyeli görmüş ve buraya anında talip olmuştur ama çok siyasi çalkantılı bir dönem olması nedeniyle Doğu Bayazıt a bir Walt Disney Park yapılamamıştır.

Demem şu ki; Anadolu toprakları muhteşem dini ve tarihi güzellikler taşıyor ama ileri görüş eksikliğinden midir? Gerici anlayış mıdır? Veya adam sendecilikten midir? bilinmez ama Yedi kiliseler turizmi, birkaç işi bilen peder, papaz ve Türkiye de bu işten anlayan yerel acente ve rehberin kazanç kapısı olmaktan öteye geçememiştir.

Yıllardır bırakın sümüklü salyangozu satmayı veya satamamayı, altın yumurtlayan bir tavuğun üzerinde otuyoruz ama gören ve duyan yok.

Lütfen hep birlikte ülke turizminin kalkınması için Aziz John un Yedi Kiliselerini hak ettiği konuma ve kutsallığa taşıyalım



http://www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=34790

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