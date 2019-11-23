Suriyeli Hıristiyanlar Hedefte mi?

Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na ara verse de, desteklediği muhalif güçlerin bölgedeki Hıristiyan azınlığı hedef aldığına dair iddialar ve videolar sosyal medya ve bazı basın organlarında geniş yer tutuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde gündeme gelen konulardan biri buydu. Erdoğan’a Suriye’nin kuzeydoğusunda kendilerini savunmasız hisseden Hıristiyan azınlığın korunacağına dair güvence verip- vermeyeceği soruldu.

Ermeni Rahip Hovsep Petoyan’ın Kamışlı’da öldürülmesinin de hatırlatıldığı soruya, Erdoğan, “Keldani, Ezidi ve Hıristiyanlar noktasında da bizim özel gayretimiz, çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında kalan ve ibadethaneleri bile yıkılmış durumda olanların biz ibadethanelerini de yeniden restore etmek suretiyle o insanların kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını da onlara biz hazırlamış vaziyetteyiz. Şu anda Keldani, Ezidi, Arami, Hıristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar zaten onlar, herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ama Suriye tarafında kalanlarla ilgili de onların oradaki imkanlarını mümkün olduğunca daha özel bir şartta hallediyoruz. Onlara da yiyecek, giyecek, ilaç vesaire, onları da götürüyoruz” dedi.

Aynı dakikalarda Amerika’nın yakın işbirliği yaptığı, Türkiye’nin ise terörist olarak nitelediği YPG yetkilisi Mazlum Kobani resmi Twitter hesabından Türk güçlerinin Suriye’deki Hıristiyan kasabası Tel Amir’e saldırılar başlattığını ve kasaba sakinlerinin evlerinden edildiğini öne sürüyordu.

Amerikan iç gündeminin dikkatini çeken Hıristiyanlar’la mültecilerin durumu Kongre’de düzenlenen bir oturumda da ele alındı. Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi’nin düzenlediği toplantının konuşmacılarından Türkiye uzmanı Doçent Amy Austin Holmes, 2015’te IŞİD’in hedef aldığı Suriye’deki Hıristiyan azınlığın bugün de Türkiye’nin desteklediği gruplarca hedef alındığını öne sürdü.

”Daha önce IŞİD’in saldırdığı Hıristiyanlar yine hedefte”

Kahire Amerikan Üniversitesi’nde doçent olan Holmes, “Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin Hıristiyan kanadı olan Suriye Askeri Konseyi var. Türkiye sınırına sadece bir iki kilometre uzakta yaşayan bir Hıristiyan azınlık mevcut. 2015’te IŞİD’in ağır saldırısına uğradığında bu Süryani Hıristiyanlar’ın 220’si kaçırıldı. O dönemde Amerika Dışişleri Bakanlığı da Ulusal Güvenlik Konseyi de Tel Amir civarındaki Hıristiyan azınlığa saldırıları kınadı. Bugünse aynı bölgede aynı halka bu defa Türkler’in desteklediği muhalifler saldırıyor” dedi.

Resulayn’ın da bulunduğu bu bölgenin Ermeni soykırımı olarak nitelediği 1915 olaylarının yaşandığı bölge olduğunu da savunan Holmes “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını soykırım olarak tanıyan ve kınayan kararı kabul etmesini şahsen çok anlamsız buluyorum. Zira aynı sırada, 100 yıldan fazla soykırım yaşanan aynı topraklarda Hıristiyan grupların yeniden hedef olmasına izin veriyoruz. Bu defa Türkiye’nin desteklediği grupların hedefindeler. Şimdi de Türk ordusu bu bölgelerde yüzde 100 kontrol sağlamadıklarını söylüyor. Bu da onlara bir inkar imkanı sağlıyor” diye konuştu.

VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Holmes, bu kararın zamanlama açısından siyasi olduğunu ise, “Şimdi kabul edildi çünkü Türkiye’ye bir kızgınlık var ve ‘artık buna izin vermek istemiyoruz’ duygusu var. Oradaki sivil nüfus Hıristiyanlar’ı kapsıyor. Ermeni soykırımından sağ kalanları, Süryani katliamından sağ kalanları kapsayan bir duygu. Bu yüzden artık bunun yaşanmasını istemiyoruz. Elbette bunun siyasi bir boyutu var. Bu nedenle geçti” sözleriyle ifade etti.

Temsilciler Meclisi’nin kararını reddeden Ankara ise Batı medyasında da sık sık dile getirilen “Hedef Hıristiyanlar” iddialarını yalanlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’da bulunduğu gün Milli savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır” denildi.

https://www.amerikaninsesi.com/a/suriyeli-hıristiyanlar-hedefte-mi-/5177127.html

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