‘Garo’ propaganda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Millî Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Mehmetçik ile birlikte mücadele veren Suriye Milli Ordusu’nu (SMO) hedef aldı.

Paylan “Cerablus’ta 100-200 Ermeni vardı, çoğu göçtü. Bir aile kalmış geriye, tek bir Ermeni aile kalmış, adları da Artin ve Siron. Bunları baskıyla Müslüman yapmışlar geçenlerde, adlarını Maruf ve Fatma koymuşlar” dedi. Bunun üzerine Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar söz konusu ailenin Cerablus’ta olduğunu belirterek, Paylan’ın verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi. Komisyon toplantısına verilen aranın ardından yeniden söz alan Paylan, araştırma yaptığını, söz konusu ailenin DEAŞ’ın bölgede olduğu dönemde baskı yaşadığını, sonrasında tekrar kendi inançlarına dönebildiğini söyledi ve Akar’dan özür diledi.

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