Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 21 Kasım’da yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Birinci Ordu Komutanlığı Karargâhı’nda askeri tören düzenlendi.

Karargâhtaki törene kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.

Tören alanına getirilen naaşın askerler tarafından katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükanıt’ın özgeçmişinin okunduğu törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in konuşmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı.

Saygı geçişi sonrasında askerler tarafından cenaze aracına alınan Büyükanıt’ın naaşı, Birinci Ordu Komutanlığı Karargâhı’ndan Selimiye Camii’ne uğurlandı.

Büyükanıt, Büyük Selimiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazına, Birinci Ordu Komutanlığı Karargahı’ndaki törene katılanların yanı sıra eski Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut ve eski başkanları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

AA

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