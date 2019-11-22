Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye’ye minnettar

Aduryan, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat kalkanı Harekatı öncesi Cerablus’u işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın baskılarına maruz kaldıklarını belirtti.

82 yaşındaki Aduryan, harekattan sonra huzurlu bir yaşama kavuştuklarını, ilçenin DEAŞ teröründen kurtarılmasından sonra mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini vurguladı.

Aduryan, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki ilçede kimseden baskı görmediklerini vurguladı.

Çilingiryan da DEAŞ gittikten sonra ilçede rahat nefes almaya başladıklarını söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus ilçe merkezini terk etmediğini dile getiren Çilingiryan, “Özgür Ordu gelmeden önce alnımdan vuruldum. Arkadaki kültür merkezinden bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun sıyırdı. O sıra Cerablus’ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

“İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Allah Özgür Ordudan da razı olsun. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Kimse kimseye bu iyiliği yapmazdı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir. O gerçek bir insan. Çok hassas birisi.”

“Artık tam özgürüz”

Çilingiryan, DEAŞ döneminde baskı gördüklerini anlatarak, “Eskiden nereden nereye geldiğimize bile karışırlardı. Ancak şimdi tam özgürlük var. Yani şu an bu özgürlük, Özgür Ordu ve Türk ordusu sayesinde. Bunu sağlayan Erdoğan çok yaşasın. Artık tam özgürüz. İstediğimiz yere gidip geliyoruz. Kimse bize dini açıdan baskı yapmıyor. Herkes bu özgürlüğü yaşıyor. Tıpkı yeniden doğmuş gibiyiz.” ifadelerini kaydetti.

Türk ordusu ve SMO’nun Hristiyanlara baskı yaptığı yönünde söylentilere tepki gösteren Çilingiryan, “Kesinlikle doğru değil oğlum. Burada öyle bir şey kesinlikle olmadı. Burada işini düzgün yaparsan sana kimse karışmaz. Herkes özgürce yaşıyor. Biz burada kafamızı yastığa koyduğumuzda çok rahatız, çünkü arkamızda Erdoğan gibi adam ve Özgür Ordu var.” diye konuştu.

SMO ve Türk askerlerine dua ettiğini ifade eden Çilingiryan, “Allah ömrümden alıp, Özgür Suriye Ordusu ve Erdoğan’ın ordusuna versin. Çünkü Erdoğan gerçek bir insan. Bizim yanımızda sapasağlam durdu.” ifadesini kullandı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus ilçe merkezi 24 Ağustos 2016’da, Fırat Kalkanı Harekatı’nın ilk gününde terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmıştı.

AA