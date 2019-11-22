Senatör Menendez: Dünyanın en güçlü ülkesinin Senatosu Ermeni Soykırımı’nı tanımalıdır. Geri adım atmayacağım – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Demokrat Senatörü Robert Menendez, Senato’ya hitaben yaptığı konuşmada, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan hızlı bir oylama ile bu kez 150 nolu Senato Kararını kabul etmeye çağırdı.

‘Amerikanın Sesi’ne göre Senatör şu ifadelere yer verdi: “Bu karar, birçok ABD yönetiminin yıllar boyunca çarpıtmaya çalıştığı gerçeğini netleştiriyor. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat olan bu yönetimler, ABD’li diplomatların korkunç bu gerçeğe tanık olmasına rağmen kafalarını kuma gizlediler. Bu konuyu Senato’da gündeme getirmeye devam edeceğim. Geri adım atmayacağım, çünkü tarih bunu gerektiriyor.”

1915-16 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazışmalarında, Türkiye’de çalışan ABD’li diplomatlar, “Türk makamları tarafından aylar önce planlanan ve yürütülen Ermenilerin planlı imhasını”, Türk makamlarının Ermenilerin barbarlığını ve kasıtlı olarak öldürülmesini anlattı.

Senatör Menendez, 1913-16 yıllarında ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Henry Morgenthau, gördüğü vahşetler izlenimi altında şunları yazdı: “İnsanlık, tarih boyunca bu kadar korkunç bir olay görmediğinden eminim. Kitlesel cinayetler ve geçmişe yönelik zulümler, 1915’teki Ermeni milletinin çektiği acılara kıyasla neredeyse önemsiz görünüyor.”

Menendez’in girişimini destekleyen etkili Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Rafael Limkin’in Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından imha edilme örneğini dile getirerek “Soykırım” terimini kullandığını hatırlattı.

Cruz, “Amerika olarak, acımasızlıklara yanıt olarak asla sessiz kalmamalıyız. Dünya, 100 yıldan fazla bir süre önce Ermenilerin acı çektiği ve sistematik şekilde öldürüldüğü zaman sessizdi. 1,5 milyon masum ruhun başına gelenleri tanımak bizim ahlaki borcumuzdur. Yapılması gereken doğru şey budur.”

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...