Paşinyan Venedik’te Mıkhitarist Birliği’ni ziyaret etti

Paşinyan’a merkezi gezerken Mıkhitarist (Mıkhitaryan) Birliği Papalık Nezdindeki Temsilcisi ve Türkiye’de Katolik Ermenilerin Ruhani Önderi Başpiskopos (Kerabaydzar) Levon Zekiyan eşlik etti. Zekiyan yakın zamanda meydana gelen Venedik’teki sel baskının birliğin merkezini de etkilediğini söyledi. Kerabaydzar Zekiyan’a göre binanın zemin katını su bastı, güney kapısı yıkıldı ve bazı el yazmaları ile değerli objeler hasar gördü. Zekiyan bununla birlikte birliğin merkezinin kültürel anlamda ciddi zarar görmediğini söyledi. Halen hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Başbakan Paşinyan ziyaretinde Mıkhitarist Birliği ile dayanışmasını dile getirdi ve geri dönüşü olmayan bir kayıp yaşanmaması nedeniyle mutluluğunu ifade etti. Paşinyan birlikte edilen duadan sonra birliğin kütüphanesini ziyaret etti ve “Altın Kitap”a duygularını yazdı

Paşinyan, “Selden etkilenen Mıkhitarist Birliği’ne desteğimizi sunmaya geldik. Ermeni halkının, modern eğitim, bilim ve sanat kaynaklarından biri olan Mıkhitarist Birliği’ne takdirini ifade etmek isterim. Ermenilerin kimliğinin Anavatan’da tehlikeye girdiği zamanlarda Mıkhitaristler dilimizi, tarihimizi ve kimliğimizi koruyan bir tapınak haline geldi. Kendini bu görev adayanlar önünde saygıyla eğiliyorum.” Başbakan Paşinyan daha sonra Kerabaydzar Levon Zekiyan ile biraraya geldi.

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