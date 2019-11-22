Kilise, tehdit eden gençleri affetti

Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliğine 11 Ekim günü gelerek girişteki İncilleri çöpe atıp tüm derneğin önüne konulacak İncilleri yakma tehdidi içeren bir not asan gençler Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Savcılık derneğin Malatya Temsilcisi Vedat Serin’in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Savcılık soruşturması sürerken kilisenin kitaplarını çöpe atıp kapıya tehdit içerikli not yazan gençler, pişman olarak dernek temsilciliğine geri geldi. Aileleriyle birlikte temsilciliğe gelerek Vedat Serin’e özürlerini ileten ve pişmanlıklarını ileten gençler öğrenci olduklarını ve yaptıkları eylemin ciddiyetinin farkında olmadıklarını belirtti. Bunun üzerine Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilcisi Vedat Serin, bugün Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Kurtuluş Kilisesi Derneği Malatya Temsilciliği olarak gençlerin ve ailelerinin özürlerini kabul ettiklerini, mağduriyet yaşanmasını istemediklerini ve olayın faillerini affettiklerini belirten bir dilekçeyle şikayetini geri aldı.

Bunun üzarine savcılık tarafından dava dosyası kapatıldı.

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