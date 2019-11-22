Gömüleceği yer belli oldu

Salı günü gece 23 sularında gaspçı olduğu açıklanan 16 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanacak öldürülen Güney Kore vatandaşı ve kilise görevlisi Jinwook (Barış) Kim’in cenazesinin nereye gömüleceği belli oldu.

Kim’in Güney Kore’de yaşayan anne ve babasın oğullarının ülkesine gömülmesini istiyordu. Hamile eş de bu isteği kabul ederek cenazenin Güney Kore’ye götürülerek orada gömülmesini kabul etti. cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından birkaç gün içerisinde nakledilecek.

Jinwook (Barış) Kim’in eşi pazar günü ikinci çocuklarını doğuracağı için Güney Kore’deki cenaze törenine gidemeyecek. Uçuş kuralları gereği yeni doğan çocukların bir aylık olduktan sonra uçağa kabul edilmesi nedeniyle de bir aydan önce eşinin mezarını ziyaret edemeyecek.

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