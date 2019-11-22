Ermenistan, UNESCO Eğitim Bürosu ve Genel Konferans Hukuk Komitesi üyeliğine seçildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Paris’te gerçekleşecek olan UNESCO Genel Konferansı’nın 40. oturumu çerçevesinde Ermenistan, UNESCO Uluslararası Eğitim Bürosu’na (2019-2023 dönemi için) ve Genel Konferans Hukuk Komitesi’ne (41. oturum için) seçildi.

Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre Uluslararası Eğitim Bürosu, UNESCO’nun eğitimdeki tüm UNESCO Üye Ülkelerine profesyonel destek ve uzmanlık sağlayan birinci kategori Enstitüsü’dür.

Hukuk Komitesi, önerilen değişikliklerin UNESCO Tüzüğü ve diğer temel yasal düzenlemeler üzerinde yorumlanmasından ve Genel Konferansın belgelerine ilişkin uzman görüşü sağlamaktan sorumludur.

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