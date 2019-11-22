Ermenistan, Çin ile vize rejimini kaldıracak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lena Nazaryan resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Çin ile vizeleri kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ermenihaber ajansına göre Lena Nazaryan yaptığı paylaşımda “Birçok vatandaşımızı bu soru ilgilendirdiği için bildiriyorum: Ermenistan Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında umumi pasaport taşıyan vatandaşlar için vizelerin kaldırılmasıyla ilgili anlaşma Parlamentoda 3-6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan oturumda kabul edilecek. Kabul ediltikten 1 ay sonra bu anlaşma yürürlüğe girecek” ifadelerine yer verdi.

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