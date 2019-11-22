Ermeni tasarısına ikinci engel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi Parti’den Senatörlerle bir araya gelmesinden sonra, Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato’ya sunulan ve 1915 Ermeni olaylarının ‘soykırım’ olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi.

‘DOĞRU ZAMAN DEĞİL’

Söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyleyen Perdue, hassas bir dönemden geçildiğini, tasarının, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelme yönündeki çabaları baltalayacağını ifade etti. ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor. ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim’de yapılan oylamada ise, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısı 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla kabul edilmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ermeni-tasarisina-ikinci-engel-41379694

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