Ermeni Patrikhanesinde Gomidas Vartabed’in Anıt-heykeli açılacak

23 Kasım günü İstanbul Kumkapı Ermeni Patrikhanesinin bahçesinde Gomidas Vartabed’in Anıt-heykelinin açılış töreni düzenlenecek.

Patrıkliğin Facebook sayfasında etkinlik hakkında aşağıdaki anons yayınlandı.

“Gomidas Vartabed’in doğumunun 150. Yılı vesilesiyle Anıt-heykelinin açılışı Patriklik Kaymakamı

Episkopos Sahak Maşalyan’ın Himayelerinde 23 Kasım 2019, Cumartesi, saat 16.00’da Patrikhane bahçesinde yapılacaktır.

Anıt-heykelin yapımı, ünlü sanatçımız Erol Sarafyan’ın özverili çabaları ve Sarkis Külegeç’in hayırseverliği sayesinde gerçekleştirilmiştir. Cemaat ve Vakıf Yönetim Kurullarımızı ve cemaatimizin sanat ve kültürsever üyelerini bu özel güne katılmaya davet ederiz”.

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