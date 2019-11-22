Bengliyan’dan açıklama: Süreç ilkelerimle uyuşmuyor

Görevinden istifa eden Müteşebbis Heyet Sözcüsü Saro Bengliyan yazılı bir açıklama yaptı. Bengliyan “Seçim sürecinin kabul ettiğim profesyonel, hukuki ve kişisel ilkelerimle uyuşmayan bir noktaya ulaştığını üzülerek gördüm” dedi.

Müteşebbis Heyet’ten istifa eden son isim olan avukat Saro Bengliyan, istifasının hemen sonrasında açıklama yapmamıştı. Bengliyan dün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “Müteşebbis Heyet’e seçilmem ve Heyet’in Sözcülüğüne atanmamı şükranla karşıladım ve bugüne kadar idare, iletişim ve uzmanlık alanım olan hukuki anlamda elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştım. Bu süreç boyunca benimle birlikte olan meslektaşlarım ve saygıdeğer basın mensuplarına çok müteşekkirim. Çalışma arkadaşlarımla idari görevlerin yanısıra seçim sürecinin şeffaf ve demokratik biçimde yürümesi için çalıştık.Ancak, seçim sürecinin kabul ettiğim profesyonel, hukuki ve kişisel ilkelerimle uyuşmayan bir noktaya ulaştığını üzülerek gördüm.Bu aşamada, mesleki ve hukuki görüşlerimin bu sürece hiçbir olumlu faydası olmayacağını görüyorum.. Bu nedenle, ilkesel olarak, Müteşebbis Heyet’te kalmaya devam etmenin uygun olmadığını düşünüyor ve istifamı sunuyorum. Bu çerçevede, kilise geleneklerimize, Kutsal Makama ve İstanbul Patrikliği makamına atalarımdan bana miras kalan sadakatimi de vurgulamak isterim. Seçim sürecinde yer alan din adamlarının ve sivillerin, bu seçimin ruhani bir seçim olduğunu, siyasi bir seçim olmadığını akılda tutmalarını ve buna uygun davranmalarını umuyorum. Huzurlu bir ortamda yapılacak bir seçim temennisiyle..”

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