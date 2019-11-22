AP: Amerikan Katolik Kilisesi’nde tacizle suçlanan rahip, olayı araştıracak kurulun üyesi çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Avustralya’daki Katolik kiliselerinde görev yapan birçok rahip ve kardinal son zamanlarda cinsel taciz ve suistimal iddialarını örtbas etmekle suçlanıyor. Uluslararası haber ajansı AP, Amerikan Katolik Kilisesi’nin bu iddiaları araştırmak için kurduğu bağımsız kurulların işini yapmadığını yazdı. Habere göre bağımsız olması gereken kurul üyeleri kilise tarafından atanırken bu kişiler kurbanlardan gelen taciz iddialarını çürütmeye çalıştı. Bu üyeler sistematik şekilde rahipleri korumak ve kilisenin tazminat ödemesini engellemek için mücadele verdi.

Amerikan Katolik liderler; rahip ve kardinallerle ilgili cinsel taciz ve istismarla mücadele için yaklaşık 20 yıl önce zorunlu bağımsız araştırma kurulları kurulması taahhüdünde bulundu. AP ajansının yaptığı kapsamlı araştırmaya göre aradan 20 yıl geçmesine rağmen bu alandaki skandallar sürerken kilise de bağımsız soruşturma sözünü büyük ölçüde yerine getirmiyor.

“Araştırma kurulu kazak ördü, uyudu”

Ajans, araştırma kurullarının reddettiği ancak daha sonra soruşturmaya konu olan onlarca vaka tespit etti. Hatta bazı vakalarda tacizle suçlanan rahiplerin araştırma kurullarının üyesi olduğu bile ortaya çıktı. Ajansa konuşan bir çok mağdur araştırma kurullarından düşmanlık ve aşağılanma gördüklerini söyledi. Mağdurlar şikayetlerini anlatırken bir kurul üyesi pembe kazak örerken başka bir kurulda bazı üyelerin uyuduğu görüldü.

ABD’deki 180 piskoposluk bölgesindeki şikeyetleri inceleyen AP binlerce sayfa kilise ve mahkeme dosyasını gözden geçirdi, 75’den fazla mağdur ile görüştü. Ajans, tüm bu süreçlerde kilisenin her aşamada gücü kontrol ettiğini gördü. Piskoposlar araştırma kurullarına üst düzey yardımcılarını ve kilisenin savunma avukatlarını görevlendirdi. Bazı vakalarda kurul üyeleri iddiaları ciddiye almasına rağmen piskoposlar rahiplerden yana tavır aldı ve bulguları görmezden geldi.

AP’nin ulaşmaya çalıştığı bir çok kilise yetkilisi görüş vermekten kaçındı.

Cinsel istismarın maliyeti 4 milyar doları aştı

Cinsel istismar ve tacizin 2002’de ülke çapında patlak vermesinin ardından rahiplerin seks suistimalinin maliyeti 4 milyar Amerikan dolarını aşarken en az 5 bin 100 rahibin adı bu olaylarla anılıyor.

Kiliselerdeki pedofili skandalı beyaz perdeye de taşındı

ABD’nin Boston kentinde 2002’de patlak veren cinsel taciz skandalında, John Geoghan adlı eski bir rahibin 1962-1995 yıllarında 130’dan fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Dönemin bölge Kardinali Bernard Law ise olayı öğrenmesine rağmen skandalın üzerini örttüğü gerekçesiyle eleştirildi. Olayı kamuoyunun gündemine taşıyan Boston Globe gazetesinin haberi, 2015 yılında seyirciyle buluşan “Spotlight” adlı filme konu olurken, söz konusu film kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansına bağlı John Jay College tarafından 2004’te yapılan araştırmaya göre, 1950-2002 arasında 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Vatikan’da “çocuk istismarı” zirvesi

Katolik Kilisesi, modern zamanlarda karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan ve en çok da çocukların maruz kaldığı cinsel istismarı önlemek amacıyla bu sene Şubat ayında dünyanın her yerinden Katolik Kilisesi temsilcilerinin iştirak ettiği “Kilisede Çocukların Korunması” başlıklı bir zirve düzenledi.

Son dönemlerde sıklıkla ortaya çıkan, Katolik Kilisesi’ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz vakaları nedeniyle Vatikan’da yapılan zirve tarihi önem taşıdı.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmasında, “Hiçbir cinsel istismarın üstü örtülmemeli ve küçümsenmemeli. Bu korkunç yara Kilise’nin içinde olunca daha da ciddi ve skandaldır. Burada açık bir şekilde altını çizmek isterim ki Kilise’de tek bir olay bile olsa büyük bir ciddiyetle üzerine gidilecektir.” mesajını verdi.

ABD’de açıklanan rapor

ABD’nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından Ağustos 2018’de çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan’daki kıdemli kilise yetkililerince ”sistematik” şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300’den fazla rahibin 1950’lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından Ocak ayında hazırlanan rapora göre, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500’den fazla rahibin adı, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi’nin bu konuda yayımladığı listede yer almadı.

Pensilvanya Başsavcısı’nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporunun ardından, ABD’deki başpiskoposluk bölgeleri, istismarda bulunanların isimlerini açıklamaya devam ediyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...