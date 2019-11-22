Alman Parlamento Heyetinden Malula ve Seydnaya Ziyaret (VİDEO) – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM KIRSALI – Almanya Parlamentosunda Suriye ile özel iletişim grubu başkanı Frank Paziman başkanlığındaki Alman Parlamento heyeti Suriye’ye ziyaretleri çerçevesinde bugün Şam Kırsalı Seydnaya ve Malula beldelerine ziyarette bulundular.

Silahlı terör örgütlerinin işledikleri suçlar sebebiyle büyük bir yıkıma sahne olan Rum Melkite Katolikleri Mar Serkis Manastırında heyet, Suriye’nin kurtuluşu ve geçtiği krizden çıkması niyetine Aramice dilinde ilahiler dinledi.

Mar Takla Rum Ortodoks Manastırı’nda, teröristlerin ikonlara, odalara, arkeolojik kapılara ve bu kutsal alanlara verdikleri zarar, yağma ve yıkımı gören heyet üyeleri, silahlı terör örgütlerinin manastıra yönelik saldırıları sonucunda gördükleri eserlerden dolayı üzüntülerini dile getirerek, Suriye’de gördüklerinin, bazı medya organları tarafından yayınlananların aksi olduğunu ve gerçekleri somut olarak taşımaya çalışacaklarını vurguladılar.

SANA’ya yaptığı açıklamada Pazeman, Alman hükümetinin Suriye’ye yönelik politikasına karşı olduğunu belirterek, ziyaretlerinin Suriye’nin gerçek imajını parlamentoya, medyaya ve Alman kamuoyu yanı sıra, terör örgütlerinin arkeolojik ve dini yerlerde arkalarında bıraktıkları yıkım ve sabotaj eylemlerini aktarmak amacıyla geldiğini belirtti.

Mar Takla Manastırı başkanı Archimandrite Matta Rızk, teröristlerin Aralık 2013’te şehre girdiklerini, rahibeleri kaçırmaları, kiliseyi yakmaları, Kilisenin tüm eşyalarını, ikonalarını ve çanlarını nasıl çaldıklarını anlattı.

Heyet ayrıca Saydnaya’daki Hz. Meryem Manastırı’nı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manastır Başkanı Fibronia Nabhan, Suriye’nin her zaman sevgi ve barış ülkesi olacağını vurgulayarak, kollarını tüm ziyaretçilerine açmaya devam edeceğini, Manastırdaki insani çalışma heyetinin de, özellikle de toplumun farklı kesimlerinden öğrencileri alan Seydnaya Manastırı yetimhanesi okulunun denetimi hakkında bilgi verdi.

Heyet üyesi Valdemar Herdt ise, ziyaret günlerinde gördüklerinin uluslararası medya tarafından bildirilenlerle tamamen çelişkili olduğunu belirterek Suriye’nin bugün hayat dolu güven ve huzur içerisinde yaşadığını ifade ederek, tüm ülkeleri Suriye’yi ziyaret etmeye, gerçekleri gözleriyle görmeye, Suriye’yi desteklemek ve yeniden inşa sürecinde onlara yardım etmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

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