Türkiye’de eski Ermeni halı 150 bin dolara satılacak

Türkiye’nin Kahramanmaraş (Erm. Maraş) şehrinde yaşayan bir vatandaş eski Ermeni halıları satışa çıkardı.

Bir alışveriş sitesinde yer alan ilanda eski Ermeni halılarının 150 bin dolara satıldığını duyuruluyor.

190 yıllık halıların ebatlarının 430×180 ve 455×150 olduğunu da halı hakkında bilgilerde yazılıyor.

Ermeni Soykırımından önce özellikle Maraş, Antep (Gaziantep), Urfa Ermenileri arasında halıcılık ve dikiş sanatı gelişmişti ve orada yaşayan başka göçebe halklarla kıyasla çok daha üst seviyede bulunuyordu.

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