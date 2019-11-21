Turistler St. Paul yolundan 500 kilometre yürüyorlar

St. Paul Yolu’nda yürüyüş yaparak geçmiş asırlarda Hristiyan aziz, rahip, keşişlerin Isparta Yalvaç’tan başlayıp Değirmenözü’nde son bulan yolculuklarını canlandırıyorlar

ABDURRAHMAN BÜYÜKKESKİN

MANAVGAT/ANTALYA – Doğa yürüyüşü uzmanı Antalya Manavgatlı kültür, inanç doğa turizmi uzmanı ve tarihçi Mustafa Teke, internet üzerinden tanıştığı doğa yürüyüşü tutkunu turistleri köyleri Manavgat Değirmenözü köyüne davet ederek Hristiyanlar için kutsal olan St. Paul Yolu’nda yürüyüş yaparak geçmiş asırlarda Hristiyan aziz, rahip, keşişlerin Isparta Yalvaç’tan başlayıp Değirmenözü’nde son bulan yolculuklarını canlandırıyorlar.

KALıCı DOSTLUKLAR KURDUK

Teke, ”Trekking için gelen yabancı misafirlerimizi köyümüzde ağırlıyoruz. Köylülerimiz misafir ediyor. Son 5 yıl içinde 600’ün üzerinde İskandinav, Çekya, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Macaristan, Makedonya, Yunanistan, Lüksemburg, İtalya ve Rusya ve İsrailliyi köy evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Misafirlerimize sıcak bir tarhana çorbası ikramı ile yöresel yemekler ikramı Türk kahvesi eşliğinde kalıcı dostluklar kurduk. Giderken birbirimize sarılarak gözyaşı içinde ayrılıyoruz. ” dedi.

BEŞ YIL İÇİNDE 600 TURİST TREKKİNG İÇİN AĞIRLANDI

St. Paul Yolu’nun Hıristiyan ve Musevi trekking (doğa yürüyüşü) tutkunları için kutsal ve manevi değerinin yüksek olduğunu belirten doğa yürüyüşü uzmanı Mustafa Teke, yolun Isparta Yalvaç’tan başlayıp Aspendos üzerinden geçerek Manavgat’ın Değirmenözü köyünde son bulduğunu söyledi. Her başta Orta Avrupa, İskandinav, Baltık, Rus, Hollandalı, Avusturyalı, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Makedonya’dan ayda en az 4 kez köyde ağırladıkları turistlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten Teke, en son köylerinde trekking tutkunu elektrik mühendisi ve psikolog Dalit-Ran Shibpermen Cohen çiftini ağırladıklarını ifade etti.



TURİSTLERİ ÜCRETSİZ AĞIRLIYORLAR

Teke yürüyüşle ilgili şunları söyledi:, “İnternet üzerinde tanıştığımız, Isparta Yalvaç’tan yola çıkan turistler 5 günlük yolculuk sonrası köyümüze geliyor. Köyümüze gelen turistleri hiç ücret almadan köylülerimiz evinde ağırlıyor. Böylece köyümüzü ve Türk misafirperverliğini yabancılara tanıtmış oluyoruz. Bu yıl sonunda 100 yakın turisti köyümüzde ağırlamayı hedefliyoruz. Mayıs ayı için Hollandalı, ABD’li, İsrailli, Almanya ve Norveçli 5 aileyi ağırladık. Hazırlayacağım İngilizce ve Türkçe dillerdeki kitap Türk ve dünyada doğa sporlarına ilgi duyanlara yol haritası olacak. Köylülerimizde köyümüze gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor.Böylece Türk misafirperverliğini yakından tanımış oluyorlar.





MISAFIRPERVERLIK ÇEKIYOR

Psikolog eşi ile birlikte Türkiye’de doğa yürüyüşüne çıkmaktan mutluluk duyduklarını belirten İsrailli elektrik mühendisi Dalit Cohen, ülkelerinde 6 gün kutlanan Passover Bayramı (Hz. Musa’nın ve inananlarının Kızıldenizi geçtikten sonra dinlenme süresi) tatil için hep Manavgat’taki Türk dostlarının yanına geleceğiz. Türk insanının gösterdiği yakın ilgi, sevgi ve misafirperverliği hiç bir zaman unutmayacağız.” ifadesinde bulundu. Tura çıkan Stacia Tikaani ile Clarisa Encarnacion Türkiye’de muhteşem yürüyerek muhteşem bir hafta geçirdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.

http://www.turkiyeturizm.com/turistler-st-paul-yolundan-500-kilometre-yuruyorlar-60187h.htm

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