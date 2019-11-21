Soykırım tanıklarından 110 yaşında olan Gunya Markosyan vefat etti

Ermenistan’ın Aragatsotn idari bölgesinde bulunan Tatul köyünde 20 Kasım tarihinde 110 yaşında olan Gunya Markosyan hayata gözlerini yumdu.

O gözlerle Gunya Hanım son yüzyılda Ermeni tarihinde yaşanan olaylara tanık oldu. O olayrdan en acısı tabi 1915-1923 yıllarında yaşanan Ermeni Soykırımıydı.

Daha 5 yaşındayken tarihi Ermenistan’ın Kars bölgesinde bulunan Nakhijevan köyünden göç edip o zaman Ermenistan’ın Çarlık Rusya’nın hakimiyeti altında bulunan kısmına, Tatul köyüne yerleştiler.

2015 yılında Gunya Markosyan Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından ‘Ermeni Soykırımının 100’üncü yıldönümü’ hatıra parası ve 1 miliyon Ermeni dıramıyla (Ermenistan’ın para birimi) ödüllendirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/21/Ermeni-Soykırımı/169894

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