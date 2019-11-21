İYİ Partili Türkkan’dan Antisemitizmde Israr ve Küfür, Partisi Sessiz

Hafta başında İYİ Parti Kocaeli milletvekili, eski MHPli Lütfü Türkkan Yahudi ve Hristiyanlara karşı nefret söyleminde bulunmuştu. Gündemdeki bir AKPlinin aşırı gösterişli mevlidi üzerinden Türkkan haksız kazanç ve maddiyatçılığa Protestanlık ve Yahudileşmek demişti.

Kendisini eleştiren Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas’a ‘İçinde Yahudi geçen her cümle antisemitik değildir.’ diyerek kendini savunduğunu düşünen Türkkan şair ve yazar Roni Margulies’e karşı daha da çirkin bir cevap verdi. Türkkan’ı eleştirip ‘Yahudiler’ diye genellemelerin yersizliğine dikkat çeken Margulies’e Türkkan ‘it’ diye hakaret etti. Bir milletvekilinin en ufak bir eleştiriye karşı hemen küfüre varması beklenmedikti.

Daha önce 2017’de Yahudi nefretiyle gündeme gelen Türkkan’ın o zaman attığı bir twitte de aşağıdaki ‘şaka’ yer alıyordu.

Bu şekilde Yahudilerin dünya ekonomisini kontrol ettiği nefret kalıbını tekrar eden Türkkan Avrupa aşırı sağından neler öğrendiğini, Türkiye’de aşırı milliyetçi MHP ve ondan kopan İYİ Parti içinde nasıl bir ideolojik arkaplan olduğunu göstermiş oluyor.

MHP’den kopan ve aşırı milliyetçi Türkeş çizgisinde devam eden İYİ Parti’nin herhangi bir yöneticisinden yorum gelmedi. Genel Başkan Meral Akşener de bir yorumda bulunmadı. Ana akım hiçbir gazete İYİ Parti’ye nefret söylemi konusunda bir soru sorma gereği duymadı. Bu durumlar maalesef hiç de şaşırtıcı değil.

http://www.avlaremoz.com/2019/11/21/iyi-partili-turkkandan-antisemitizmde-israr-ve-kufur-partisi-sessiz/

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