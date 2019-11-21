Ermenistan Başbakanı, Milano Ermeni Kilisesi’ne giren Azerbaycan’lı bloggerin sorularına cevap verdi (video)



Resmi ziyaret için İtalya’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Milano Ermeni Apostolik Kilisesi’nde yerel Ermeni toplumun temsilcileriyle görüştü. Görüşme sırasında kiliseye giren bir Azerbaycan’lı blogger, Ermenistan Başbakanı’na hitap ederek savaşı durdurmayı talep etti.



Paşinyan’ın demokrat bir lider olduğundan dolayı ona başvurduğunu birkaç defa tekrar eden Azerbaycan’lı blogger, “Bu savaş bize lazım değil, biz demokrasi isteriz, biz vatanımızı, toprağımızı isteriz, topraklarımızı boşaltın ki ben Şuşi’mi, Hocalı’mı görebileyim” ifadelerini kullandı.

Yerel Ermeni toplumunun temsilcileri bu sözlere önce tepki verdi, ancak Paşinyan, bloggerin konuşmasına izin verilmesini isteyerek şöyle cevap verdi: “Bir Azerbaycan’lı olarak Ermenilerin bulunduğu bir Ermeni Kilisesi’ne girdiğinizi ve Ermenistan Başbakanı’na bir soru sorduğunuzu gördük. Şuna dikkat çekmek istiyorum ki bir Ermeni’nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir etkinlik alanına girerek ona soru sorabilmesi imkansızdır”.



Tüm dünyanın, Hocalı olaylarını soykırım olarak tanıdığına dair Azerbaycanlı bloggerin iddialarına cevaben ise Paşinyan, Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutalibov’un, Rus gazetelerinden birine verdiği bir demeçte Hocalı olayların, hükümeti devirmek isteyen Azeerbaycan muhalefeti tarafından düzenlendiğini söylediğini hatırlattı.



Paşinyan’ın, Karabağ ihtilafının çözümünün, Ermenistan, Karabağ ve Azerbaycan olmak üzere tüm üç taraflar tarafından kabul edilebilir olması gerektiğini söyleyen tek Ermeni lider olduğunun Aliyev’in bile kabul edttiğini de hatırlatan Başbakan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na da aynı açıklamayı yapmaya davet ediyorum, çünkü bu bölgesel istiklalın sağlanmasının tek yoludur” dedi.

Paşinyan’ın cevabını kamerayla kaydetme izni alan Azerbaycan’lı blogger, cevabın ardından “Şuşi Azerbaycan’ındır” diyerek kiliseden uzaklaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/21/Azerbaycan-Ermenistan-Başbakanı-Milano-Ermeni-Kilisesi/169901

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