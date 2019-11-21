Diyarbakır’da Güney Koreli ‘Barış’ı öldüren kişi yakalandı

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden geçen yıl mezun olduktan sonra 8 ay önce eşi ile birlikte Diyarbakır’a yerleşen Güney Koreli Jınwook Kım, dün gece merkez Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

Kalbinden iki, sırtından da bir bıçak darbesi ile ağır yaralanan 41 yaşındaki Jınwook Kım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jınwook Kım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Barış ismini kullanıyordu, eşi hamileydi

Diyarbakır’a yerleştikten sonra “Barış” ismini kullanan Jınwook Kım’ın eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Olayın Kım’ın ailesine bildirilmesi üzerine Güney Kore’den yaklaşık 100 kişinin kente gelerek, Diyarbakır Protestan Kilisesi’nde düzenlenen törene katıldığı ve yarın cenazeyle birlikte Güney Kore’ye döneceği öğrenildi.

Bu arada kilisedeki cenaze törenine katılanların siyah kıyafetler giydiği ve yakalarına Jınwook Kım’ın resmini taktıkları gözlendi. Fotoğrafın üzerinde Jınwook Kım ismi yerine Diyarbakır’da kullandığı “Barış” ismin yer aldığı ve “Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak” ifadelerinin yazılı olduğu gözlendi.

Saldırgan yakalandı

Diyarbakır Kilisesi Önderi Gönen, olayla ilgili soruşturmayı emniyetin yürüttüğünü ve polislerin kendisine saldırganın tutuklandığı bilgisini verdiğini aktardı. Gönen, şunları söyledi:

Merhumu yıllar önce tanıyordum. Sanıyorum 8 aydır da Diyarbakır’da yaşıyordu. Ara sıra kiliseye geliyordu, oturup sohbet ediyorduk. Çok değerli bir insandı. İnsanları, Diyarbakır’da yaşamayı seven biriydi. Olay nasıl oldu, bilmiyoruz. Olay gece saat 23.00’te olmuş. Ama bütün bilgiler poliste. Saldırgan tutuklanmış diyorlar ama tam olarak ondan da emin değiliz. Kap kaç olayı mı başka bir şey midir, saldırganın yaşı büyük müdür küçük müdür onu da bilemiyoruz. Çok rahattı, Diyarbakır halkını seviyordu, gençlerle sürekli arkadaşlık ediyordu. Şayet bir sıkıntısı olsaydı, arkadaşlarına ve eşine söylerdi. Ailece geliyorlardı arada sırada çok mutluydular. Tehdit almadığı kesinlikle belliydi. Ama bu olayın gerçek yüzü nedir ancak emniyet mensupları ortaya çıkaracaktır. Biz de merak ediyoruz ve bekliyoruz.

“Eşi pazar günü doğum yapacak, cenazeye katılamayabilir”

Olayın ailesine bildirilmesi üzerine Güney Kore’den 100’e yakın misafirin Diyarbakır’a geldiğini ifade eden Gönen, “Kilisede saat 14.00’te cenaze töreni oldu. 1 saat 10 dakika sürdü. Yarın Güney Kore’ye götürüp orada toprağa verecekler. Ailesi de olayın iç yüzünü bilmiyor. Eşi gebe. Doğuma 3 gün var. Bu durumda cenazeye katılması imkansız görünüyor” diye konuştu.

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