198 yıllık kilise yok oluyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan 198 yıllık Aziz Nikolas Kilisesi, kaderine terk edildi. Çatısı çökmek üzere olan ve definecilerin talanına uğrayan tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor.

Kazım Yörükce

Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi Gelebeç Mevkii’nde bulunan ve 1821 yılında burada bulunan bir başka kilisenin üzerine inşa edilen Aziz Nikolas Kilisesi’nin içi ve etrafı definecilerin istilasına uğradı. Hristiyan aleminin önemli din adamlarından Aziz Nikolaos’ın (Noel Baba) adına Gelebeç’te oturan Rumlar tarafından yaptırılan ve Anadolu’da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından büyük önem taşıyan yapı, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TARİHİ DEĞERİ KURTARIN

Duvarlarına sprey boya ile yazı yazılan, defineciler tarafından talan edilerek harabe hale getirilen Aziz Nikolas Kilisesi’nin duvarlarındaki tasvirler ve bezemeler de dökülüyor. Çatısı çökmek üzere olan tarihi kiliseyi ziyarete gelenler kilisenin içler acısı haline üzülüyor. Kilisenin kültür turizmine kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, “Turizm kokan tarihi Aziz Nikolas Kilisesi duvarları hariç çatısı çökme aşamasında. Çökerse çok yazık olur bu önemli değere. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza sesleniyoruz, lütfen ilgilenin ve bu tarihi değeri kurtarınız” dedi.

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/3383346/198-yillik-kilise-yok-oluyor

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