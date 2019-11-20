Zatulin: “Karabağ asla Azerbaycan’a eklenmeyi kabul etmez”

Rusya Devlet Duması’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Karabağ ihtilafının sadece karşılıklı taviz yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.



Zatuiln, “Dağlık Karabağ çatışması konusunda tutumum çoktan netleşti. Bu çözümün temelinde karşılıklı taviz olmalı. Dağlık Karabağ, yanı Artsakh Cumhuriyeti hiçbir ülke tarafından tanınmamasına rağmen vardır, ayaktadır ve kendi hayatını yaşıyor. Demek istediğim şu ki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, sadece formel bile olsa asla Azerbaycan’a eklenmeyi kabul etmez.

Sovyetler Birliğinin yıkıldığı zaman bile, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin sınırlarına denk gelen bir Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tanınması doğal değildi, çünkü 1991’de artık üç yıldan beri bir savaş vardı ve Dağlık Karabağ kısmen artık Azerbaycan’ın kontrolü altında değildi. Dolayısıyla Dağlık Karabağ’ın kendi kaderini tayin hakkının ve Azerbaycan’dan bağımsızlığının tanınması gerek”, ifadelerini kullandı.

Duma temsilcisine göre, Dağlık Karabağ tarafından buna verilebilecek karşılıklı taviz ise, Karabağ’ın etrafındaki 7 bölgeden 5’nin Azerbaycan’a verilmesi olabilir. Zatulin, “7’den sadece 5 bölgesinden bahsediyorum çünkü diğer iki bölge, Karabağ’ı Ermenistan’a bağlıyor” diye ekledi.

Zatuline göre iki ülke arasındakı karşılıklı tavizi imkansız kılan husus, Azerbaycan’da tüm Karabağ’ı talep eden, Ermenistan’da ise “kanla kurtarılan toprağın tesli edilemeyeceğini” vurgulayan “aşırı milliyetçilerin” baskısıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/20/Rusya-Zatulin-Karabağ/169785

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