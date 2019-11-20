Rus Ortodokslardan, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği önünde ‘Fener’ karşıtı pankartlı eylem

Rusya’nın Başkenti Moskova’da Türkiye ve Yunanistan Büyükelçilikleri önünde Fener Rum Patrikliğini protesto amacıyla pankartlı tek kişilik eylem gerçekleştirildi

MOSKOVA – ÖZEL

Fuad Safarov

Rus Ortodoks vatandaşlar, Fener Rum Patrikliği‘ni protesto etmek için Yunanistan ve Türkiye‘nin Moskova Büyükelçilikleri önünde tek kişilik pankart eylemi yaptı.

Eylemciler Yunanistan’ın Moskova Büyükelçiliği önünde tek kişilik protesto eylemi yaparak Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanımasını sert bir biçimde eleştirdi.

Rus İneterfaks Ajansı’nın haberine göre, daha sonra eylemciler Türkiye‘nin Moskova Büyükelçiliği önünde de tek kişilik pankart eylemi yaparak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi‘ni tanıyan Fener Rum Patrikliği‘nin söz konusu faaliyetlerine Ankara‘nın göz yummaması çağrısında bulundu.

Göstericiler, ellerindeki “Türkiye!.. Rus karşıtı Rumlara neden ihtiyacın var?” yazılı pankart açtı.

İnterfaks’a konuşan Rus Ortodoks Kilisesi papazı Vsveolod Çaplin, Fener Rum Patriği‘ni Yunanistan‘daki destekçileriyle birlikte, “Hellenizm” yapmakla suçladı.

Çaplin, patriğin Slav halklarının özel tercihinin işine karışmasını sert dille eleştirerek, “Bu çok tuhaf yeni bir öğreti” dedi.

“KONSTANTİNOPOL DİYE BİR YER YOK!..”

Bu arada daha önce Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Rusya Ortodoks Kilisesi yetkilisi Smirnov, “Yüzyıllardır Konstantinopol diye bir yer yok” diyerek, Fener Rum Patrikliği’nin bir salondan ibaret aldatmaca bir kurum olduğunu söylemişti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko‘nun katıldığı törenle vermişti.

Ukrayna Kilisesi’ne Fener tarafından verilen bağımsızlık beratına Rus Ortodoks Kilisesi sert tepki vererek karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu.

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/rus-ortodokslardan-turkiye-nin-moskova-buyukelciligi-onunde-h480446.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...