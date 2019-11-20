‘Öğretmenlerimiz’ Sergisi 25 Kasım’da Açılıyor

RUMVADER, Paros, TEAOV, Türkiye Hahambaşılık Vakfı ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen ve Cemaat Vakıfları Temsilci Ofisi tarafından organize edilen ‘Öğretmenlerimiz’ sergisi 25 Kasım 2019 Pazartesi günü 18.30’da açılıyor.

Sergi Öğretmenler Günü’nün hemen ardından, 25-30 Kasım 2019 tarihlerinde Getronagan Ermeni Lisesi’nde 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Azınlık toplumlarına mensup öğretmenlere yer verecek serginin hazırlık aşamasında, azınlık toplumlarına mensup öğretmen sayısının toplumun nüfusuna oranla fazlalığı dikkat çekti.

Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi, sergiye çağrıya metninde şöyle dedi:

Cemaat Vakıfları Temsilcisi olarak da görev yaptığım bu dönemde temsil ettiğim toplumların ülkemize ne kadar yararlı olduklarını vurgulamaya hep özen gösteriyorum. … Bu yıl da, öğretmenler günü vesilesiyle, toplumlarımıza değer katmış, unutulmayan öğretmenlerimizi hatırlayalım istedim. 25 Kasım Pazartesi günü 18.30’da Getronagan Lisesi’nde yapılacak olan açılışı Vakıflar Genel Müdürümüz Adnan Ertem Bey ve İstanbul’da bulunan Meclis üyeleri ve İstanbul Bölge Müdürlüğü yöneticileri onurlandıracaklardır. Sizlerin de katılımından mutluluk duyarım.