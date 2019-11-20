Kim Kardashian Ermeni Soykırımının sembolü olan Unutmabeni çiçeği resmli not paylaştı

1915 Ermeni Soykırımını anlatan “The Promise” (Söz) filminin tüm geliri ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan California Üniversitesinde (UCLA) İnsan hakları enstitüsünün kurulmasına bağışlandı.

UCLA İnsan hakları enstitüsü bu alanda eğitim veren önemli bir yapı haline geldi ve “The Promise” (Söz) filminin 20 milyon dolarlık destek enstitüye verilen en büyük bağışı oldu.

ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian bununla ilgili Instagram’ın Stories bölümünde Ermeni Soykırımının sembolü olan Unutmabeni çiçeği resmli not paylaştı.

Paylaştığı notta Kardashian “UCLA Üniversitesinde ‘The Promise’ Ermeni enstitüsüne bu akşam start veriliyor” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/20/Kim-Kardashian-Ermeni-Soykırımı/169834

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