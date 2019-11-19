Yılbaşında Noel Baba’nın evi turist akınına uğrayacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Yeni Yıl Market (Christmas Market) Hristiyanların, Noel olarak kutladığı 24 Aralık tarihini de kapsayacak ve Türkiye’nin en büyük yılbaşı etkinliği olarak tarihe geçecek.

ANTALYA- Tüm dünyada pazar payı en yüksek turizm dönemlerinden olan Noel, bu yıl Antalya’da son derece hareketli geçecek. 21-31 Aralık tarihleri arasında Noel Baba’nın evi olan Antalya’da düzenlenecek Yeni Yıl Market (Christmas Market) etkinliği ile turist sayısında artış hedefleniyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Yeni Yıl Market (Christmas Market) Hristiyanların, Noel olarak kutladığı 24 Aralık tarihini de kapsayacak ve Türkiye’nin en büyük yılbaşı etkinliği olarak tarihe geçecek. Katılımcıların, dünyadan lezzetler, yeni yıl hediyeleri ve çeşitli standlar ile unutulmaz bir yılbaşı geçirmesi amaçlanıyor. Organizasyon sayesinde ülkemize tatil yapmaya gelen turist sayısında artış olması bekleniyor.

‘RUSLARIN VE AVRUPALILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİK’

Rusya’da tur operatörleri tarafından etkinliğin tanıtılmaya başlandığını ifade eden Marca Event Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yalaz, organizasyon ile Avrupalıların ilgisini çektiklerini böylece turizme büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Yalaz, “21-31 Aralık tarihlerinde düzenleyeceğimiz etkinliğimiz ile Avrupalıların ve Rusların ilgisini çektik. Rus tur operatörleri etkinliğimizin tanıtımını yapmaya başladı. Bunun yanı sıra Rus medyası etkinlik ile alakalı haber yaparak gelecek olan misafirlerimize etkinliğimizin ücretsiz olacağını aktardı. Ayrıca Avrupalı tur şirketleri de yeni yıl döneminde tatilcilere organizasyonumuz anlatıyor. Böylece bu etkinlik vesilesiyle ülkemize hem Avrupa’dan hem de Rusya’dan birçok turisti çekmiş olacağız. Organizasyonun yeni yıl döneminde Antalya turizmine büyük katkı sağlayacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.

202 HEDİYE DAĞITILACAK

Düzenlenecek etkinlik boyunca katılımcılara 202 hediyenin dağıtılacağını belirten Barış Yalaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“11 gün sürecek etkinliğimiz boyunca katılımcılara 202 hediye dağıtacağız. Gelen misafirlerimiz, bir ay önceden kurulacak noel baba evinde bulunan dilek kutusuna ‘Noel Babaya Mektup’ konsepti ile 3 hayalini yazacak. Daha sonra bu mektuplar arasından yapılacak çekiliş sonunda 202 şanslı misafirimiz çeşitli hediyeler kazanacak ve hoşça vakit geçirecekler. Bunun dışında sokak gösterileri, çeşitli atölyeler, konser ve gösteriler, kar yağışı gibi pek çok aktivite misafirlerimizin hizmetine sunulacak. Ayrıca ülkemizin en büyük dönme dolabı etkinliğimizde katılımcıların eğlenceli zaman geçirmesi için hazır bulunacak. Etkinliğe giriş ise ücretsiz olacak”

SON GÜN YENİ YIL PARTİSİ OLACAK

Organizasyonun son günü olan 31 Aralık gecesi 22:00 ile 01:00 arasında yeni yıl partisi verileceğinin altını çizen Barış Yalaz, misafirleri pek çok sürprizin beklediğini dile getirdi. Yalaz, “31 aralık gecesinde yeni yıl partisi 22:00-01:00 saatleri arasında havai fişek gösterileri ve ünlü djlerin performansı ile yeni yıla girilecek. Bu parti konuklarımız tarifi olmayan bir deneyim yaşatacak. Katılımcılar önümüzdeki yıllarda da yeni yıla Antalya’da girecek. Antalya, bu alanda da marka şehir olacak” dedi.

http://www.turkiyeturizm.com/yilbasinda-noel-babanin-evi-turist-akinina-ugrayacak-60163h.htm

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