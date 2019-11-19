Müteşebbis Heyet’te istifalar durmuyor. Saro Bengliyan da istifa etti

Müteşebbis Heyet’ten son olarak Heyet Sözcüsü Saro Bengliyan istifa etti.

İçişleri Bakanlığı yaklaşan patrik seçimi ile ilgili yayınladığı talimatnamede, yurtdışında görev yapan Türkiye doğumlu patrik adaylarının seçime katılmalarına sınırlama getirmiş, seçim sürecini yürütmekle görevli Müteşebbis Heyet ile Patrikhane bu talimatnameye itiraz etmeme kararı almış, bu karar tepkilere neden olmuştu.

Heyet’in bu tutumu ve konuya dair tartışmalar nedeniyle daha önce Setrak Davuthan, Garbis Duraslan, Kevork Erkan, Hugas Arzuman, Nazaret Özsahakyan, Minas Arslan ve Sarkis Çavuşyan istifa etmişti.

Son olarak Heyet’in sözcülüğü görevini yürüten avukat Saro Bengliyan da istifa etti. Böylece Heyet’ten sekiz kişi istifa etmiş oldu. Bengliyan kapsamlı bir açıklama yapmayaçağını, aldığı sorumluluk nedeniyle görevini bugüne kadar yürüttüğünü ancak artık istifa zamanının geldiğini söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23237/mutesebbis-heyet-te-istifalar-durmuyor-saro-bengliyan-da-istifa-etti?fbclid=IwAR2JmT6bEI1gbGydLG_SghslLPD_cX2qIp9AwbHlLmVMwVNywnZrRyXzif0

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