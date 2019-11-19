Ermenistan ve Katar arasında vizeler kalkıyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan resmi ziyaret için Katar’da bulunuyor. Ziyaret kapsamında ele alınan farklı alanlarda işbirliği konularla birlikte iki ülke arasında önemli bir anlaşma imzalandı.

Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian arasında imzalanan anlaşmaya göre iki ülke arasında vizeler kaldırılacak.

Ermenistan heyetinin temsilcileri bu kararın Katar ile ekonomi, kültür, bilim ve eğitim alanlarda işbirliği açısından olumlu bir etki bırakacağını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Sarkisian Katar’da Ermenistan Büyükelçiliğinin açılmasının ilişkileri üst bir seviyeye taşıdığını ifade ederek yakın zamanda Ermenistan’da da Katar Büyükelçiliğinin açılmasından ümitli olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/19/Ermenistan-Katar-vize/169721

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