Ermeni mimarlar, Moskova’da düzenlenen “Garage Screen” mimari yarışmasını kazandı

Yerevan merkezli “SNKH” mimarlık stüdyosu, Moskova’da düzenlenen “Garage Screen” yaz sinema salonunun mimari konsept açık yarışmasını kazandı. Yarışmaya katılmak için toplam 136 başvurunun alındığı öğrenildi.



Sinema binasının inşaati, yarışmayı düzenleyen “Garage” Modern Sanat Müzesi’nin karşısında bulunan Sanatlar Meydanı’nda 2020 yılının bahar aylarında başlatılacak.

“Garage” Müzesi Müdürü Anoton Belov, “SNKH mimarlık stüdyosunun ekibi, standart olmayan bir fikir önerdi. Zaten böylesi bir orjinal görsel çözüm bulmak için de bu yarışma başlatılmıştı” yorumunu yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/19/Ermeni-mimar-Moskova-Garage-Screen/169762

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