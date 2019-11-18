Yazarının ‘Ermeni Techiri’ yazısını kaldıran ‘Gazete Duvar’dan açıklama

Gazete Duvar yazarı Gülgün Türkoğlu’nun gece yayına giren Ermeni soykırımına dair yeterli kanıtın olmadığını belirten ‘Ermeni Techiri’ başlıklı yazısı gazete tarafından kaldırıldı.

Gülgün Türkoğlu, yazısının kaldırılmsı hakkında ‘Yazıyı, sosyal medyada paylaştıktan sonra, gelen tepkiler üzerine akıştan çıkarıp, paylaşımlarını silen Gazete Duvar’ı bu tutumundan dolayı kınıyorum.’ açıklamsında bulundu.

Yazının yayınlanması ve kaldırılmasına ilişkin olarak Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, ‘Gazete Duvar, inkarcılığı reddeden bir yayın anlayışına sahip. Ermeni Soykırımı meselesinde de bu böyle. Fikir özgürlüğünün bizi inkarcılığı kabul etme, göz yumma, yayılmasına yardımcı olma borcu altına soktuğuna inanmıyorum. ‘ dedi.

Topuz’un açıklamasının tamamı şöyle:

Çok üzgünüm. Utancımı ifade edebilmem çok zor.

Gazete Duvar, inkarcılığı reddeden bir yayın anlayışına sahip. Ermeni Soykırımı meselesinde de bu böyle. Fikir özgürlüğünün bizi inkarcılığı kabul etme, göz yumma, yayılmasına yardımcı olma borcu altına soktuğuna inanmıyorum. Gazete Duvar’ın düzenli yazarları arasında yer alan Gülgün Türkoğlu’nun dün geceyarısı yayına giren yazısı, bizim yayın anlayışımıza ve ilkelerimize uygun değildir. Neden girdi peki? Bahane olarak algılanması korkusuyla beraber, basit bir nedenle: Düzenli yazarlarımızın yazılarını her zaman okuyarak siteye koymak mümkün olmuyor. Özellikle de editör sayısının izinler nedeniyle çok azaldığı, iş yoğunluğunun azalmadığı cumartesi ve pazar günü gelen yazılarda bu böyle. Okusaydık? Yazara, yazının bize uygun olmadığını söyleyip yayınlamama kararını iletirdik. Kızardı, kınardı, üzülürdü, üzülürdük, ama böyle olurdu. Ne yazık ki böyle olmadı. Bütün sorumluluk elbette bana aittir.

Çok üzgünüm. Üzdüğüm, şaşırttığım, yanılttığım herkesten özür dilerim.

https://www.gercekgundem.com/medya/134810/yazarinin-ermeni-techiri-yazisini-kaldiran-gazete-duvardan-aciklama

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