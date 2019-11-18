Hemşinli şarkıcı Gökhan Birben ilk defa Ermenistan’da konser verdi

Karadenizin kıyısında bulunan Rize’de dünyaya gelen Hemşinli ünlü şarkıcı Gökhan Birben, Ermenistan’da ilk defa konser verdi.

Tulumun büyüleyici sesi Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bulunan ve büyük Ermeni besteci Arno Babacanyan’ın adını taşıyan konser salonunu dolduruyor ve orta yaşlı bir erkek sahneye çıkıp kendisi de büyüleyici sesiyle şarkı söylemeye başlıyor.

Gökhan Birber şarkı söylerken gözlerini kapatmaya ve tamamen söylediği şarkının içine girmeye çalışıyor, ama heyecandan kapatamıyor ve duygularına hakim olmayıp gözyaşlarıyla dolu gözleriyle kendisini izleyen ve gülümseyen seyircilere devamlı bakıyor.

Hemşinli şarkıcı Gökhan Birben Türkiye’nin Rize şehrinde doğdu. Türkiye’de Hemşince şarkılar söyleyenlerden biri. Kendisi 2003 yılından beri Hemşin halk şarkıları söylemeye başladı.

Gökhan Birben izlenimlerini paylaşarak “İlk defa bu sene ilkbaharda Ermenistan’a geldim ve artık o zaman burada yaşayan insanlara bir yakınlık hissettim. Yarım sene geçmeden arkadaşlarımın desteğiyle burada konser düzenlemeye karar verdik, çünkü bence Hemşin şarkılarının gerçek sahipleri burada yaşıyor. Ermenistan’daki ilk konserimin ücretsiz olduğunu istedim ve bu konserin hayata geçirilmesine destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum” sözlerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/18/Gökhan-Birben-Ermenistan-Hemşinli/169576

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