Ermeni ünlü güreşçi Artur Aleksanyan UNICEF iyi niyet elçisi olarak atandı

Olimpiyat oyunları şampiyonu, üç kere Dünya Şampiyonu ve dört kere Avrupa Şampiyonu ünvanını kazanan Ermeni Grekoromen güreşçisi, Beyaz Ayı lakabıyla da tanınan Artur Aleksanyan Ermenistan’da UNICEF iyi niyet elçisi olarak atandı.

18 Kasım tarihinde UNICEF iyi niyet elçisi olarak atama resmi töreni gerçekleştirildi.

UNICEF Ermenistan’da 1994 yılından beri faaliyet gösteriyor ve artık 25 senedir Ermenistan Hükümetine çocuk haklarının pekişmesine yönelik reformları hayata geçirmek konusunda destek veriyor.

Ermeni sporculardan dünyaca meşhur futbol oyuncusu Ermenistan Milli takımı ve İtalya’nın Roma takımında oynayan Henrikh Mkhitaryan da UNICEF iyi niyet elçisidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/18/Ermeni-güreşçi-UNICEF/169590

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