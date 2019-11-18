GOMİDAS VARTABED’in
Doğumunun 150. Yılı vesilesiyle
Anıt-heykelinin açılışı
Patriklik Kaymakamı
Episkopos Sahak Maşalyan’ın
Himayelerinde
23 Kasım 2019, Cumartesi, saat 16.00’da
Patrikhane bahçesinde yapılacaktır.
Anıt-heykelin yapımı, ünlü sanatçımız Erol Sarafyan’ın özverili çabaları ve
Sarkis Külegeç’in hayırseverliği sayesinde gerçekleştirilmiştir.
Cemaat ve Vakıf Yönetim Kurullarımızı ve cemaatimizin sanat ve kültürsever üyelerini bu özel güne katılmaya davet ederiz.
Patriklik Sekreteryası
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