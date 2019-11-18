DAVETİYE

GOMİDAS VARTABED’in

Doğumunun 150. Yılı vesilesiyle

Anıt-heykelinin açılışı

Patriklik Kaymakamı

Episkopos Sahak Maşalyan’ın

Himayelerinde

23 Kasım 2019, Cumartesi, saat 16.00’da

Patrikhane bahçesinde yapılacaktır.

Anıt-heykelin yapımı, ünlü sanatçımız Erol Sarafyan’ın özverili çabaları ve

Sarkis Külegeç’in hayırseverliği sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Cemaat ve Vakıf Yönetim Kurullarımızı ve cemaatimizin sanat ve kültürsever üyelerini bu özel güne katılmaya davet ederiz.

Patriklik Sekreteryası

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/davetiye/

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